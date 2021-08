Hellas Verona – Sassuolo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Hellas Verona – Sassuolo del 21 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la prima giornata di Serie A

VERONA – Sabato 21 agosto alle ore 18.30 si giocherà Hellas Verona – Sassuolo, incontro valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Da una parte troviamo la squadra di Di Francesco che ha già fatto il suo esordio in una gara ufficiale battendo il Catanzaro nei trentaduesimi di Coppa Italia. Dall’altra parte troviamo la squadra di Dionisi che è reduce dal pareggio nell’amichevole giocata contro la Lazio. Per quanto concerne il capitolo dei precedenti, nella scorsa stagione due vittorie della squadra emiliana in altrettante partite.

Sabato 21 agosto alle ore 17.30 le formazioni ufficiali, dalle 18.30 la cronaca con commento in tempo reale della partita.

La presentazione del match

QUI HELLAS VERONA – Di Francesco dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Montipò in porta, pacchetto difensivo composto da Gunter, Ceccherini e Magnani. A centrocampo Veloso e Tameze in cabina di regia con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Barak e Zaccagni alle spalle di Kalinic.

QUI SASSUOLO – Dionisi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Consigli tra i pali, reparto difensivo composto da Toljan e Rogerio sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Chiriches e Ferrari. A centrocampo Frattesi e Maxime Lopez in cabina di regia mentre davanti spazio a Traoré, Djuricic e Boga alle spalle di Caputo.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Sassuolo

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Ceccherini, Magnani; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Di Francesco

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; Traoré, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: Dionisi

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Hellas Verona – Sassuolo, valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite app della smart tv o su tutti i dispositivi collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ancora usando Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara di Serie A anche in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app. Dopo il fischio finale sarà inoltre possibile vedere on demand gli highlights e il match integrale. Prima e dopo il match approfondimenti in studio.