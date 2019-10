Juric con Zaccagni sulla trequarti e Pessina a centrocampo. De Zerbi da fiducia a Boga e lancia Djuricic sulla linea mediana

VERONA – Questa sera alle ore 20.45, Hellas Verona a Sassuolo aprono la 9° giornata di campionato. I due tecnici hanno scelto le formazioni ufficiali che si affronteranno. Da una parte Juric con il 3-4-2-1 e due novità: Zaccagni sulla trequarti e Pessina arretrato a centrocampo. Dall’altra parte De Zerbi cambia diversi uomini rispetto alla viglia con Romagna a fare il centrale con Marlon e Muldur che parte dalla panchina; a centrocampo fuori Traore e Obiang, dentro Djuricic e Magnanelli mentre in avanti Defrel e non Caputo punta centrale con Boga che dopo le belle cose viste nel turno precedente contro l’Inter sarà in campo dal primo minuto. Match diretto da Luca Pairetto della sezione di Nichelino e che potrete seguire in tempo reale con la nostra webcronaca dell’ingresso in campo delle due squadre.

Le formazioni ufficiali di Hellas Verona – Sassuolo

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri, Rrahmani, Kumbulla, Gunter, Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic, Verre, Zaccagni, Di Carmine. A disposizione: Berardi, Vitale, Henderson, Stepinski, Lucas, Danzi, Dawidowicz, Salcedo, Wesley, Empereur, Tutino, Adjapong. Allenatore: Juric.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Djuricic, Magnanelli, Duncan; Berardi, Defrel, Boga. A disposizione: Turati, Russo, Caputo, Obiang, Muldur, Raspadori, Traore, Piccinini, Ghion, Locatelli, Kyriakopoulos. Allenatore: De Zerbi

Arbitro: Luca Pairetto (Sez. AIA di Nichelino).

Assistenti: Alessandro Giallatini (Sez. AIA di Roma 2), Valerio Vecchi (Sez. AIA di Lamezia Terme).