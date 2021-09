Hellas Verona – Spezia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Hellas Verona – Spezia del 3 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la settima giornata di Serie A

VERONA – Domenica 3 ottobre alle ore 15:00 andrà in scena Hellas Verona-Spezia, incontro valido per la settima giornata del campionato di Serie A. Una sfida che, seppur avvenga nelle battute iniziali del torneo, sa di scontro salvezza. Le due compagini, infatti, hanno incontrato qualche difficoltà nel loro inizio di cammino, con il Verona che ha optato anche per il cambio in panchina. Attualmente soltanto un punto li divide, con l’Hellas a quota 5 e lo Spezia che insegue a 4. I padroni di casa, grazie all’arrivo di Tudor, hanno però iniziato ad ingranare conquistando cinque punti in tre giornate. Nell’ultimo turno è arrivato il prezioso pareggio per 3-3 agguantato all’ultimo minuto sul campo del Genoa. C’è voglia di flirtare ancora col successo fra le mura amiche, ma di contro ci sarà un avversario ugualmente assetato di punti. Dopo aver vinto sul campo del Venezia, infatti, gli uomini di Thiago Motta hanno ceduto il passo di misura a Juventus e Milan ed ora hanno intenzione di tornare a correre contro un avversario maggiormente alla propria portata. Per questo, e molto altro, più che la qualità tecnica delle giocate ci si aspetta tanta garra ed agonismo. Hellas Verona-Spezia, chi la spunterà?

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

Domenica 3 ottobre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI HELLAS VERONA – Indisponibili Ruegg, Veloso e Frabotta. Tudor confermerà il 3-4-1-2. In porta Montipò, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Casale, Gunter e Dawidowicz. Sulle fasce Faraoni e Lazovic, mentre al centro del campo agiranno Ilic e Tameze. Sulla trequarti Barak a supporti di Caprari e Simeone (favorito su Kalinic).

QUI SPEZIA – Diverse le assenze per mister Motta, che risponderà con il 3-4-3. Fra i pali Zoet, davanti a lui Amian, Hristov e Nikolaou. Sugli esterni Sala e Ferrer, in mediana Bourabia e Bastoni. In attacco Verde, Antiste e Gyasi.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Spezia

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Casale, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak; Caprari, Simeone. Allenatore: Tudor

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou; Sala, Bourabia, Bastoni, Ferrer; Verde, Antiste, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per domenica 3 ottobre alle ore 15:00, sarà visibile in esclusiva su DAZN. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.