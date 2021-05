Serie A, Hellas Verona-Spezia: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Spezia del 1 maggio 2021, incontro valido per la 34a giornata del campionato di Serie A 2020/2021

VERONA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori dell’Hellas Verona e dello Spezia per il match valido per la 34a giornata di Serie A. Per quanto riguarda il capitolo formazioni, ecco quelle probabili: alle 14 vi daremo le formazioni ufficiali. Diretta live alle 15.

CRONACA CON COMMENTO IN TEMPO REALE

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Spezia

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore: Juric

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Bastoni, Erlic, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Ricci, Estevez; Verde, Nzola, Gyasi. Allenatore: Italiano.