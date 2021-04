Hellas Verona – Spezia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Hellas Verona – Spezia del 1° maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 34° giornata di Serie A

VERONA – Sabato 1° maggio, alle ore 15, allo Stadio Marc’Antonio Bentegodi, andrà in scena Hellas Verona – Spezia, incontro valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I padroni di casa vengono dalla sconfitta di misura contro l’Inter e in classifica sono decimi con 41 punti, frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitta: 40 gol fatti e 41 subiti: in posizione tranquilla non hanno altro da chiedere alla stagione che la parte sinistra della classifica. Nelle ultime cinque sfide ha collezionato 1 vittoria e 4 sconfitte realizzando 4 gol e subendone 7. Il bilancio dello Spezia, nello stesso periodo, é invece di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte: 6 reti fatte e 11 incassate. Gli Aquilotti sono reduci dalla sconfitta nel derby ligure contro il Genoa e sono quindicesimi a quota 33 con un percorso di 8 successi, 9 pareggi e 16 sconfitte; 42 gol fatti e ben 62 subiti: in cerca di punti preziosi per chiudere quanto prima la partita salvezza, risultato straordinario per una squadra alla sua prima esperienza in assoluto nella massima categoria. Prima sfida, ovviamente, in Serie A, in terra veneta, fra le due compagini. La gara di andata si è chiusa invece con la vittoria di misura degli scaligeri. Pronostico decisamente a favore dei padroni di casa con vittoria quotata mediamente a 2,20.

La cronaca con commento minuto per minuto

Sabato 1° maggio, alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI HELLAS VERONA – Juric dovrebbe ritrovare Sturaro e Lovato mentre in dubbio c’é Tameze. Probabile modulo 3-4-2-1 con Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Dawidowicz, Gunter e Dimarco. A centrocampo Tameze e Ilic in cabina di regia con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Barak e Zaccagni alle spalle di Lasagna.

QUI SPEZIA – Probabile modulo 4-3-3 per la squadra di Italiano con Provedel tra i pali, Ferrer e retroguardia formata da uno tra Bastoni o Marchizza, Erlic e Ferrer. A centrocampo Maggiore, Ricci e Pobega, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Verde, Nzola e Farias, in vantaggio su Gyasi.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Spezia

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore: Juric

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Farias. Allenatore: Italiano.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Hellas Verona – Spezia, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport (numero 251 satellite). Per gli abbonati a Sky esiste anche un’altra opzione per assistere al match tra Genoa e Benevento, ovvero l’applicazione Sky Go. Tramite questo strumento, potrà essere seguita la partita in streaming su supporti come pc, smartphone e tablet. Infine, c’è un’ulteriore opportunità per godersi le emozioni della sfida ed è NOW: il servizio di streaming e on demand di Sky. Usufruendo di questa possibilità, ovviamente acquistando uno dei pacchetti dedicati, c’è la possibilità di guardare gli eventi più importanti della programmazione proposta da dall’emittente satellitare.