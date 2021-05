Il tabellino di Hellas Verona – Spezia, partita valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2020/2021

VERONA – Al Bentegodi finisce 1-1 la partita Hellas Verona-Spezia del 1 maggio. Prova a sbloccare Lasagna del Verona, e lo fa al 4′, ma il gol viene annullato per posizione irregolare. Scaligeri che partono decisi nella prima parte del primo tempo, anche se nella seconda parte vengono disinnescati da un buon Spezia, che però resta a secco di vere occasioni. Lasagna che segna di nuovo al 43′ ma – di nuovo – è in fuorigioco. A sbloccare finalmente il risultato è Salcedo, al 1′ della ripresa, dopo appena 40 secondi. Verona che resta in vantaggio fino quasi allo scadere, quando Saponara – entrato in campo nel corso del secondo tempo – riporta il risultato in parità. Nonostante la prova poco convincente, il Verona rimane nella comfort zone, mentre lo Spezia non è ancora salvo.

CRONACA DELLA PARTITA

Il tabellino di Hellas Verona-Spezia 1-1

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani (st. 32′ Gunter), Dimarco; Faraoni, Sturaro (st. 1′ Tameze), Barak, Lazovic; Salcedo (st. 19′ Ilic), Zaccagni (st. 15′ Bessa); Lasagna (15′ Kalinic). A disposizione: Berardi, Pandur, Lovato, Favilli, Ilić, Çetin, Rüegg, Günter, Kalinić, Bessa, Tamèze, Colley. Allenatore: Juric

SPEZIA (4-3-3): Provedel, Vignali, Marchizza, Chabot, Ismajli, Ricci (st. 38′ Acampora), Estevez, Maggiore (st. 21′ Leo Sena), Verde (st. 21′ Agudelo), Nzola, Gyasi (st. 38′ Saponara). A disposizione: Zoet, Acampora, Galabinov, Terzi, Bastoni, Ferrer, Saponara, Pobega, Erlic, Agudelo, Sena, Piccoli Allenatore: Italiano

RETI: st. 1′ Salcedo (V), 41′ Saponara (S)

AMMONIZIONI: pt. 13′ Nzola (S), 15′ Zaccagni (V), 38′ Dawidowicz (V), 40′ Sturaro (V), st. 5′ Chabot (S), 24′ Illic (V), 26′ Tameze (V), 39′ Faraoni (V)

ESPULSIONI: /

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Marcantonio Bentegodi