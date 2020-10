Hellas Verona – Venezia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Hellas Verona – Venezia del 28 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per il terzo turno di Coppa Italia

VERONA – Mercoledì 28 ottobre alle ore 17 andrà in scena Hellas Verona – Venezia, match valevole per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia 2020/2021. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dall’ottimo pareggio esterno conquistato contro la Juventus ed in classifica occupano l’ottava posizione con 8 punti. Dall’altra parte troviamo la formazione ospite che, causa COVID, non ha giocato l’ultima gara contro l’Entella ma in classifica occupa il sesto posto, insieme alla Reggina, con 7 punti.

Cronaca e tabellino del match

La presentazione del match

QUI HELLAS VERONA – Massiccio turnover per Juric che manderà in campo i suoi col 3-4-1-2 con Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Magnani, Lovato ed Empereur. A centrocampo Vieria e Ilic in cabina di regia con Ruegg e Udogie sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Zaccagni alle spalle del tandem offensivo composto da Salcedo e Di Carmine.

QUI VENEZIA – I lagunari dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Lezzerini tra i pali, reparto difensivo composto da Mazzocchi e Molinaro sulle corsie esterne mentre nel mezzo Modolo e Ceccaroni. A centrocampo Vacca in cabina di regia con Maleh e Fiordilino mezze ali mentre davanti spazio a Bjarkason alle spalle di Karlsson e Johnsen.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Hellas Verona – Venezia, valevole per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia 2020/2021, verrà trasmessa in diretta televisiva in chiaro dalla RAI su RAI Sport (canali 57 HD e 58 del digitale terrestre). La televisione pubblica detiene infatti i diritti del torneo. Il derby veneto potrà essere seguito anche in diretta streaming in chiaro mediante Rai Play, la piattaforma gratuita della tv pubblica. Per vedere la partita su pc e notebook basterà collegarsi con il sito ufficiale, mentre per vederla su dispositivi mobili come tablet e smartphone, occorrerà prima preoccuparsi di scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Venezia

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Magnani, Lovato, Empereur; Rüegg, Vieira, Ilic, Udogie; Zaccagni; Salcedo, Di Carmine. Allenatore: Juric

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Maleh, Vacca, Fiordilino; Bjarkason; Karlsson, Johnsen. Allenatore: Zanetti

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi