Herta Berlino – Union Berlino: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Herta Berlino – Union Berlino del 22 maggio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventisettesima giornata di Bundesliga, calcio d’inizio alle ore 20.30

BERLINO – Venerdì 22 maggio alle ore 20.30 andrà in scena il derby Herta Berlino – Union Berlino, incontro valido per l’anticipo della ventisettesima giornata di Bundesliga. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla grande vittoria esterna contro l’Hoffenheim ed in classifica occupano l’undicesima posizione con 31 punti. Dall’altra parte, invece, troviamo gli ospiti che hanno perso in casa contro il Bayern Monaco ed in classifica occupano il dodicesimo posto con 30 punti.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI HERTA BERLINO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Jarstein in porta, pacchetto difensivo composto da Pekarik e Plattenhardt sulle corsie esterne mentre nel mezzo Boyata e Torunarigha. A centrocampo Grujic e Skjelbred in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto formato da Lukebakio, Cunha e Mittelstadt a supporto di Ibisevic.

QUI UNION BERLINO – Gli ospiti potrebbero schierarsi col 3-4-3 con Gikiewicz tra i pali, reparto arretrato formato da Hubner, Scholtterbeck e Subotic. A centrocampo Promel e Andrich in cabina di regia con Trimmel e Lenz sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tridente formato da Ingvartsen, Andersson e Bulter.

Dove vederla in TV e in streaming

Il Derby Herta Berlino – Union Berlino, valevole per l’anticipo della ventisettesima giornata di Bundesliga, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Le probabili formazioni di Herta Berlino – Union Berlino

HERTA BERLINO (4-2-3-1): Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt, Grujic, Skjelbred, Lukebakio, Cunha, Mittelstadt, Ibisevic. Allenatore: Labbadia

UNION BERLINO (3-4-3): Gikiewicz, Hubner, Schlotterbeck, Subotic, Trimmel, Promel, Andrich, Lenz, Ingvartsen, Andersson, Bulter. Allenatore: Hoffmann

STADIO: Olympiastadion