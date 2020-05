Calcio tedesco protagonista il 23 maggio con otto incontri tra le due categorie, si gioca anche in numerosi campionati

Ricco sabato di calcio questo del 23 maggio che vede un nuovo appuntamento con il calcio tedesco. Dalle 15.30 Bundesliga al via mentre già in campo per le divisione 2. Spiccano gli incontri di Leverkusen e Bayer Monaco che avranno anche il supporto della nostra webcronaca. In Bielorussia posticipato il match Smolevichi – Fc Minsk per la Vysshaya Liga con altri 3 incontri nel pomeriggio. Si gioca anche nella Reserve, Pershaya Liga e Divisione 2 oltre lega femminile. Di scena anche la Premier League in Armenia con due partite mentre in Bulgaria rinviata la sfida tra Vereya e Strumska Slava. In Burundi si giocherà sia per le Coupe du President che per la National League B, in Costarica gara serale e in Estonia in campo Paide – Kuressaare (2-0 il parziale). Prosegue anche la Premier League nelle Isole Far Oer con tre incontri mentre in Repubblica Ceca c’è Teplica – Liberec così come in Unghieria sia l’OTP Bank Liga che la Coppa.

Passiamo ai match già disputati dove in Corea del Sud per le K League 1 successo per 1-0 del Suwon sul Incheon e 1-1 tra Gangwon e Seongnam. Nella K League 2 vincono in trasferta 3-2 Daejon su Jeju e 2-0 Bucheon su Ansan Greeners. Nella Mulan Football League Woman in Taiwan Hualien liquida 2-0 il Taoyuan mentre Taipei Bear e Taichung Blue passano rispettivamente 2-1 in casa di Kaohsiung e 5-0 in quella del New Taipei. In Turkmenistan 2-0 dell’Altyn Asyr sul Sagadam dopo la prima mezzora di gioco mentre si devono risputare i match di Yokari League. Ancora sullo 0-0 Nam Dinh – Gia Lai per la Vietnamese Cup. Completano il quadro del giorno numerose amichevoli per club di diverse nazioni europee.

Albania > Kategoria Superiore 2019/2020







Luftëtari Gjirokastër - FK Kukësi rinv.

KF Skënderbeu - FK Partizani rinv.

FK Vllaznia - KS Flamurtari Vlorë rinv.

KF Teuta Durrës - KF Laçi rinv.

KF Tiranë - KF Bylis Ballsh rinv.



Algeria > Ligue 1 2019/2020







MC Alger - USM Bel Abbes rinv.

CA Bordj Bou Arreridj - US Biskra rinv.

MC Oran - JS Kabylie rinv.

CS Constantine - Paradou AC rinv.

JS Saoura - CR Bélouizdad rinv.

AS Aïn M'lila - ES Sétif rinv.

NC Magra - NA Hussein Dey rinv.

USM Alger - ASO Chlef rinv.



Bielorussia > Cempionat 2020



FK Smolevichy-STI - FK Minsk rinv.



15:30 FK Slutsk - Rukh Brest



17:30 FK Isloch Minsk - Energetik-BGU Minsk



19:30 FK Vitebsk - Dinamo Minsk



Cina > Super League 2020







Hebei China Fortune FC - Guangzhou R&F rinv.

Henan Jianye - Chongqing Lifan rinv.



Francia > Ligue 1 2019/2020







AS Saint-Étienne - Dijon FCO non disputa

FC Metz - Angers SCO non disputa

FC Nantes - RC Strasbourg non disputa

Toulouse FC - Montpellier HSC non disputa

Girondins Bordeaux - Lille OSC non disputa

Nîmes Olympique - Paris Saint-Germain non disputa

Olympique Lyon - Stade Brest non disputa

Amiens SC - OGC Nice non disputa

Stade Reims - Olympique Marseille non disputa

Stade Rennes - AS Monaco non disputa



Francia > National 2 Groupe A 2019/2020







IC Croix - Sainte-Geneviève-des-Bois non disputa

JA Drancy - FCSR Haguenau non disputa

RC Lens (CFA) - SAS Épinal non disputa

Lille OSC (CFA) - CS Sedan non disputa

FC Mulhouse - ASM Belfort non disputa

Stade Reims (CFA) - SC Bastia non disputa

SC Schiltigheim - AF Bobigny non disputa

Olympique Saint-Quentin - US Lusitanos non disputa



Francia > National 2 Groupe B 2019/2020







Angers SCO II - Vannes OC non disputa

C' Chartres Football - Stade Briochin non disputa

US Fleury-Mérogis - USM Oissel non disputa

US Granvillaise - FC Mantois non disputa

EA Guingamp (CFA) - Entente SSG non disputa

FC Rouen - FC Lorient (CFA) non disputa

US Saint-Malo - FC Gobelins non disputa

AS Vitré - AS Poissy non disputa



Francia > National 2 Groupe C 2019/2020







Andrézieux - US Colomiers non disputa

Angoulême CFC - FC Nantes (CFA) non disputa

FC Chamalières - SO Romorantin non disputa

Vendée Les Herbiers - AS Saint-Étienne (CFA) non disputa

Montpellier HSC (CFA) - Bergerac Foot non disputa

FC Sète - Bourges Foot non disputa

Stade Bordelais - Blois Foot 41 non disputa

Trélissac FC - St-Pryvé St-Hilaire non disputa



Francia > National 2 Groupe D 2019/2020







Fréjus-St. Raphaël FC - Monts d'Or Azergues Foot non disputa

RC Grasse - Jura Sud non disputa

Louhans-Cuiseaux - AS Monaco (CFA) non disputa

Olympique Lyon (CFA) - Nîmes Olympique (CFA) non disputa

Marignane Gignac - Hyères FC non disputa

Olympique Marseille (CFA) - FC Annecy non disputa

FC Martigues - Moulins Yzeure Foot non disputa

AS Saint-Priest - US Endoume non disputa



Germania > Bundesliga 2019/2020



15:30



Wolfsburg - Borussia Dortmund

Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

Friburgo - Werder Bremen

Paderborn - Hoffenheim



18:30 Bayern Monaco - Eintracht Francoforte



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



13:00



VfL Osnabrück - Hannover 96 2-4

SV Sandhausen - Jahn Regensburg 0-0

SV Darmstadt 98 - FC St. Pauli 4-0



Giappone > J1 League 2020







FC Tokyo - Vegalta Sendai rinv.

Gamba Osaka - Yokohama FC rinv.

Sanfrecce Hiroshima - Sagan Tosu rinv.

Yokohama F. Marinos - Urawa Red Diamonds rinv.

Kashima Antlers - Consadole Sapporo rinv.

Kashiwa Reysol - Shimizu S-Pulse rinv.

Shonan Bellmare - Oita Trinita rinv.

Vissel Kobe - Cerezo Osaka rinv.

Kawasaki Frontale - Nagoya Grampus rinv.



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020







Roma - Sampdoria rinv.

Bologna - Sassuolo rinv.

Chievo Verona - Empoli rinv.

Fiorentina - Juventus rinv.

Genoa - Lazio rinv.

Inter - Cagliari rinv.

Napoli - Pescara rinv.

Torino - Atalanta rinv.



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020







Raja Beni Mellal - Youssoufia Berrechid rinv.

FAR de Rabat - CR Khemis Zemamra rinv.

Olympique de Khouribga - Raja Casablanca rinv.

Renaissance de Berkane - Moghreb de Tétouan rinv.

Mouloudia Oujda - Olympique de Safi rinv.

Ittihad Tanger - Hassania US Agadir rinv.

Wydad AC - Rapide Oued Zem rinv.

Difaâ d'el Jadida - FUS de Rabat rinv.



Olanda > Derde Divisie Zaterdag 2019/2020







VV DOVO Veenendaal - DVS'33 non disputa

AFC Ajax Zaterdag - HSV Hoek non disputa

VV GOES - Sparta Nijkerk non disputa

VV Sint Bavo - Jong Almere City FC non disputa

FC Lisse - ONS Sneek non disputa

ODIN '59 - SteDoCo non disputa

VVOG Harderwijk - Ter Leede non disputa

BVV Barendrecht - Excelsior '31 non disputa



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Descida Norte







CD Aves - FC Vizela non disputa

CD Nacional - Leixões SC non disputa

Gil Vicente - CD Feirense non disputa

Vitória Guimarães - Paços de Ferreira non disputa



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Descida Sul







Académica de Coimbra - União Leiria non disputa

CD Tondela - Amora FC non disputa

UD Vilafranquense - SG Sacavenense non disputa

Vitória Setúbal - Os Belenenses non disputa



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Apuramento Campeão







FC Alverca - GD Estoril non disputa

FC Famalicão - Rio Ave FC non disputa

Sporting Braga - SL Benfica non disputa

Sporting CP - FC Porto non disputa



Ungheria > Magyar Kupa 2019/2020 > Semifinali



18:00 Mezõkövesd-Zsóry - Fehérvár FC



20:05 MTK Budapest - Budapest Honvéd



USA > USL Championship 2020







Atlanta United 2 - Charlotte Independence rinv.

Austin Bold - Portland Timbers 2 rinv.

Charleston Battery - Tampa Bay Rowdies rinv.

El Paso Locomotive - Real Monarchs SLC rinv.

Hartford Athletic - Birmingham Legion rinv.

Indy Eleven - North Carolina FC rinv.

Louisville City FC - Miami FC rinv.

New Mexico United - Orange County SC rinv.

Phoenix Rising - Colorado Springs Switchbacks rinv.

Reno 1868 FC - Tulsa Roughnecks rinv.

Rio Grande Valley FC - OKC Energy FC rinv.

San Antonio FC - San Diego Loyal rinv.