Hertha Berlino – Union Berlino: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Hertha – Union Berlino di Venerdì 4 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Bundesliga

BERLINO – Tra le partite della decima giornata di Bundesliga c’é Hertha – Union Berlino, in programma Venerdì 4 dicembre 2020 alle ore 20:30. Non si tratta della prima sfida tra le due squadre, che si ritrovano ad affrontarsi dopo che l’ultima volta l’Hertha si è imposta per 4-0. I padroni di casa sono dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.30. Negli ultimi cinque incontri l’Hertha ha conseguito 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 7 gol e subendone 8. L’Union Berlino invece ha ottenuto 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, realizzando 14 reti e subendone 6. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali, quindi la cronaca del match con aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match. In Bundesliga al primo posto c’é il Bayern Monaco con 22 punti, al secondo posto l’RB Lipsia con 20 e al terzo posto il Leverkusen a quota 19 .

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Probabili formazioni

Probabile modulo 4-2-3-1 con Schwolow tra i pali e difesa composta al centro da Boyata e Alderete e da Pekarik e Plattenhardt sulle corsie. In mezzo al campo Stark e Guendouzi. Sulla trequarti Lukebakio, Darida e Cunha, di supporto all’unica punta Piatek.L’Union Berlino potrebbe scendere in campo con un modulo speculare con Luthe in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Friedrich-Knoche e da Trimmel e Lenz ai lati. A centrocampo Gentner e Andrich. Sulla trequarti Becker, Kruse e Bülter, di supporto all’unica punta Pohjanpalo.

HERTHA BERLINO (4-2-3-1): Schwolow; Pekarik, Boyata (c), Alderete, Plattenhardt; Stark, Guendouzi; Lukebakio, Darida, Cunha; Piatek. Allenatore: Labbadia.

UNION BERLINO (4-2-3-1): Luthe; Trimmel, Friedrich, Knoche, Lenz; Gentner, Andrich; Becker, Kruse, Bülter; Pohjanpalo. Allenatore: Fischer

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Hertha – Union Berlino, valida per la decima giornata di Bundesliga, si potrà seguire in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.