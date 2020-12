I suggerimenti del giorno sono dedicati agli anticipi della decima giornata giornata del campionato di Serie A e alla decima giornata del campionato di Serie B

Sabato 5 dicembre si giocano gli anticipi della decima giornata di Serie A e la decima giornata di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sette gare relative a detto torneo, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Spezia-Lazio 2 (ore 15)

Gara di apertura della decima giornata di Serie A. I padroni di casa nella giornata precedente hanno pareggiato lontano dalle mura amiche contro il Cagliari per 2-2; occupano il tredicesimo posto con 13 punti insieme a Udinese e Benevento. La squadra ospite Preduce dal buon pareggio esterno in Champions sul campo del Borussia Dortmund per 1-1. Nello scorso turno di campionato invece era crollata in casa contro l’Udinese, venendo sconfitta per 1-3; é ottava a quota 14.

Juventus-Torino 1 (ore 18)

Anticipo della decima giornata di Serie A. I padroni di casa, reduci dalla netta vittoria tra le mura amiche in Champions contro la Dinamo Kiev per 3-0. In campionato invece il turno precedente era stato sfavorevole, dato che i bianconeri sono incappati in un brutto pareggio sul campo del Benevento per 1-1; sono al quarto posto con 17 punti, insieme a Napoli e Roma. La squadra ospite, nel turno precedente ha pareggiato in casa contro la Sampdoria per 2-2; é terzultima a quota 6.

Inter – Bologna 1 (ore 20.45)

Anticipo della decima giornata di Serie A. I padroni di casa sono reduce dalla vittoria in Champions sul campo del Borussia M’Gladbach per 2-3. Nel precedente turno di campionato avevano vinto in trasferta contro il Sassuolo per 0-3; sono secondi con 13 punti, a cinque lunghezze dalla capolista Milan. La squadra ospite arriva da due vittorie consecutive in campionato, una esterna sul campo della Sampdoria per 1-2 e una interna contro il Crotone per 1-0; é decima a quota 12.

Frosinone – Chievo 1 (ore 14)

Gara valida per la decima giornata di Serie B. I padroni di casa nell’ultimo tureno, dopo due sconfitte consecutive, sono riusciti a vincere col Brescia e in classifica sono sesti con 16 punti. Il Chievo invece, dopo una lunga striscia di vittorie si è fermata a Pordenone con un pareggio per 1-1; é nono a quota 14.

Lecce – Venezia 1 (ore 14)

Match valido per la decima giornata di Serie B. i padroni di casa nello scorso turno hanno vinto lontano dalle mura amiche contro il Chievo per 1-2; sono al secondo posto con 18 punti, insieme a Empoli e SPAL. La squadra ospite nel turno scorso ha battuto in casa l’Ascoli per 2-1; é quinta a quota 17.

Reggina – Brescia 1 (ore 15.30)

Gara valida per la decima giornata di Serie B. I padroni di casa vengono dalla sconfitta di misura rimediata sul campo del Monza e in classifica sono quindicesimi, a pari merito con L.R. Vicenza e Pisa, con 7 punti. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Frosinone e occupano, in solitaria, l’undicesima posizione con 9 punti,

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 5 dicembre 2020

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 367 euro