Iago Falque pronto a tornare protagonista

Vicinissimo al suo rientro in campo, dovrebbe sedere in panchina nella prossima sfida con il Lecce. Una scommessa allettante per chi gioca a Fantacalcio

TORINO – Manca ormai poco al suo rientro. Iago Falque è pronto a tornare protagonista con il suo Torino nel campionato di Serie A. Fermo dal mese di luglio per problemi muscolari (lesione capsulo-legamentosa alla caviglia sinistra) il trequartista granata dovrebbe sedere in panchina contro il Lecce e non si esclude un suo possibile impiego a partita in corso. Giocatore chiave con i suoi assist (e non solo) resta il miglior “collante” per l’attacco della squadra di Mazzarri con la sua qualità.

Ricordiamo nel 2016-2017 con 12 reti in campionato così come l’anno successivo, in gol anche in Coppa Italia. Un pò in calo nell’ultima stagione con 6 centri. Per gli assist invece rispettivamente 6 nel primo anno al Toro quindi 7 e 5.

Questo lo rende molto appetibile per tutti i fantallenatori che vogliono scommetterci su. Su Fantamagic.it è quotato 21 nel ruolo di attaccante. Un valore non eccessivo se pensiamo che Belotti ne vale più del doppio e che Zaza, non sempre titolare ne vale 26.

IPOTESI FANTACALCIO

Quanto spazio avrà adesso Iago Falque tra gli undici titolari? Lo scenario sembra cambiato rispetto ai tempi dove era il leader, unico in grado di innescare al meglio Belotti. Balenano due ipotesi: la prima con due punte in campo e la possibilità di vederlo far la staffetta con il neo arrivato Verdi quindi la seconda con un solo terminale offensivo e Verdi con Iago a supporto. Quest’ultima potrebbe garantire maggiore qualità in aventi ritornando un pò al gioco passato ma c’è anche Berenguer che potrebbe insidiarsi nel ruolo di trequartista oltre che di esterno. Resta dunque qualche dubbio sulla convenienza ad averlo nella propria squadra, di certo come 3° punta ci si potrebbe scommettere perchè con la squadra granata in questo stato di forma giocando non dovrebbe essere così difficile vederlo in doppia cifra.