In evidenza le sfide tra nazionali non solo europee ma anche in Africa e Asia dove si gioca per conquistare un posto ai Mondiali

Martedì 10 settembre con le nazionali protagoniste sia in Europa con le sfide di qualificazioni ai prossimi campionati 2020 e sia in Asia e Africa dove si gioca per la qualificazione ai campionati del Mondo. Ricco quadro che racchiude anche l’Under 21 con l’Italia impegnata in casa contro il Lussemburgo alle 18.30. Nella notte i primi responsi con il CONCACAF Nations League e tre match disputati. Pareggio per 2-2 tra Trinidad e Tobago contro la Martinica, successo per 4-0 della Giamaica in casa di Guyana mentre Bahamas supera 2-1 il Bonaire. In Asia per le qualificazioni Mondiali 4-1 esterno delle Filippine in casa del Guam mentre in Colombia pareggio per 1-1 tra Patriotas e La Equidad. In Venezuela 6-1 del Zamora contro l’Estudiantes Caracas. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati del giorno aggiornati in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

