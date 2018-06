Inghilterra – Belgio 0-1: decide una perla di Januzaj

Successo di misura in un match che vedeva le due squadre già qualificate per gli ottavi. Pregevole la rete dell’attaccante al 5′ minuto della ripresa

Cronaca minuto per minuto 2' TEMPO 48' si chiude il match con il successo di misura del Belgio grazie a una perla di Januzaj a inizio ripresa

46' palla rasoterra dal fondo in area di Batshuayi e un batti e ribatti con la difesa inglese che si salva quindi Fellaini ben servito in area conclude sull'esterno della rete da favorevole posizione!

45' 3 minuti di recupero

44' bolide di Mertens dal posizione centrale e gran tuffo di Pickford che ci mette i pugni tuffandosi sulla sua destra

40' applausi per Januzaj che lascia il campo e autore del gol che al momento decide il match, al suo posto Mertens

37' corner conquistato da Rose, in massa in area per attendere la battuta dalla sinistra. Sugli sviluppi salva Fellaini a portiere battuto su conclusione ravvicinata di Welback dopo una prima respinta di pugni del portiere!

35' conclusione dalla lunga distanza su punizione di Rashford e palla che supera di poco la traversa

33' in campo Alexander-Arnold al suo post Welbeck

30' punizione sulla trequarti per Alexander-Arnold palla sul palo pià lotano dove arriva una sponda di testa che è un passaggio per Courtois

29' in campo Kompany per Vermaelen

26' dall'altra parte Fellaini costringe Loftus-Cheel a una spinta

25' cross di Alexander-Arnold, sponda di testa di Rose e tentativo murato di Delph

22' ci prova dal limite Delph ma la mira è errata

20' verticalizzazione e grande giocata di Vardy per Rashford che approfitta di un'amnesia Dendoncker per controllare in area ma a tu per tu con il portiere calcia inspiegabilmente a lato con il piatto destro!

16' la reazione degli inglese nel cross di Loftus-Cheel dal fondo ma Courtois riesce a intervenire deviando il pallone e azione che svanisce

12' scontro tra Vardy e Vermaelen con quest'ultimo che ha la peggio. Gioco fermo con lo staff medico in campo per accertarsi della sua situazione dopo il testa a testa involontario con l'avversario

9' ripartenza di Hazard per Januzaj che da posizione analoga a prima non trova lo spazio per concludere ben murato dal marcatore

5' VANTAGGIO DEL BELGIO JANUZAJ!!!! dribbling in area e conclusione a giro da posizione defilata dell'attaccante con palla che si infila sotto l'incrocio dei pali alla destra del portiere. Una bella conclusione sia come preparazione che come esecuzione

si riparte con una novità: Maguire per Stones 1' TEMPO 45' senza recupero termina la prima frazione di gioco sullo 0-0 di partenza

44' lancio di Alexander-Arnold in area per Delph che viene anticipato in angolo

41' su una respinta della difesa palla che arriva sui piedi di Loftus-Cheel ma il giocatore, preso un pò in controtempo difetta nel controllo finendo per perder palla

37' sponda di Fellaini per la conclusione dal limite di Hazard ma palla a lato

35' dall'altra parte Januzaj non perde tempo a concludere dal limite ma trova una deviazione, sarà corner

34' punizione rasoterra deviato in angolo, il terzo per gli Inglese. Sugli sviluppi Loftus-Cheel colpisce di testa con palla che dopo un rimbalzo termina a lato

33' spunto di Rose che si porta palla avanti e induce al fallo Dendoncker. Giallo per lui

31' tiro cross di Alexander-Arnold all'altezza del vertice sinitro a palla che sfiora l'incrocio dei pali alla destra di Courtois

30' Rashford al limite ha un'intuizione e prova a cercare tra le linee Vardy ma la difesa intercetta

26' angolo conquistato da Batshuayi per intervento di Stones quindi sul corner successivo Alexander-Arnold salva sulla linea con Fellaini bravo a centroarea a controllare in mezzo a una serie di avversari e a trovare lo spiraglio per colpire!

22' possesso palla del Belgio che non ha fretta

19' primo giallo per Tielemans intervenuto duro su Rose e punizione sulla trequarti d'attacco

16' intervento con il piede a martello di Jones, punizione Belgio e giocatore che viene solo richiamato dall'arbitro

13' sventagliata di Alexander-Arnold su apertura a destra e Vardy a centroarea prova l'incornata ma palla a lato

12' sugli sviluppi colpo di testa di Cahill a lato

11' dall'altra parte corner per l'Inghilterra dalla destra, allontana Fellaini di testa. Quindi ci prova dalla distanza Rashford ma palla deviata in angolo da Cahill

9' cross dal fondo, sponda di Fellaini per Batshuayi che viene chiuso in sandwich. Il giocatore approfitta di una presa a terra un pò difettosa per toccare la palla che viene salvata sulla linea di porta da Cahill!

6' conclusione centrale ma con effetto per Tielemans dal limite e Pickford un pò sorpreso respinge di pugni!

4' alzata la bandierina a Rashford su tentativo di palla filtrante in area

2' su retropassaggio errato cross dal fondo di Rashford con Courtois che di piedi devia prima che il pallone potesse arrivare sui piedi di Vardy

1' palla che si perde sul fondo nel primo tentativo e Belgio che prova a impostar palla dal suo portiere

partiti! calcio d'avvio battuto dagli inglesi Inghilterra e Belgio in campo, fra qualche istante, dopo gli inni nazionali, seguiremo la sfida in diretta.

Presentazione della partita

KALININGRAD – Oggi alle ore 20 si giocherà Inghilterra – Belgio, incontro valevole per la terza ed ultima giornata del Gruppo G. In palio c’è la prima posizione visto che le due Nazionali hanno già raggiunto gli ottavi di finale in maniera piuttosto agevole. Da una parte ci sono gli inglesi che, dopo aver vinto all’ultimo secondo contro la Tunisia, hanno demolito 6-1 Panama grazie ad una tripletta di Kane che guida la classifica marcatori con 5 reti. Non è da meno la squadra belga che ha rifilato tre reti a Panama e cinque alla Tunisia con Lukaku autore di 4 reti. Le due squadre sono appaiate in classifica ma al momento l’Inghilterra sarebbe avanti grazie al fair-play, il Belgio deve vincere se vuole chiudere al primo posto.

QUI INGHILTERRA – La Nazionale dei “Tre Leoni” dovrebbe scendere in campo col 3-4-2-1 con Pickford in porta, pacchetto arretrato composto da Walker, Stones e Maguire. A centrocampo Henderson e Dier in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Trippier e Lingard. In attacco Alli e Sterling a supporto dell’unica punta Kane.

QUI BELGIO – La Nazionale guidata da Martinez, invece, dovrebbe schierarsi col 3-4-3 con Courtois in porta, pacchetto difensivo composto da Alderweireld, Boyata e Vertonghen. A centrocampo Witsel e De Bruyne in cabina di regia mentre sulle fasce spazio a Meunier e Carrasco. In attacco spazio al tridente composto da Hazard, Lukaku e Mertens.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Inghilterra – Belgio sarà trasmessa in diretta esclusiva e in chiaro su Mediaset, precisamente su Italia 1. Il match sarà visibile anche in streaming su smartphone, tablet e laptop, tramite il sito di Sport Mediaset.

Le probabili formazioni

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Henderson, Dier Lingard; Alli, Sterling; Kane. CT: Southgate.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco; Mertens, R. Lukaku, E. Hazard. CT: Martinez.

STADIO: Kaliningrad Stadium