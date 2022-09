La partita Inghilterra – Germania del 26 settembre 2022 in diretta: gli inglesi sotto di due gol ribaltano il match ma vengono raggiungi a tre minuti dalla fine

LONDRA – Lunedì 26 settembre 2022, alle ore 20.45, allo Stadio di Wembley, l’Inghilterra affronterà la Germania per il sesto e ultimo turno del Gruppo 3 della League A dalla UEFA Nations League. Dopo la sconfitta con l’Italia, la Nazionale di Southgate, a quota 2, é già matematicamente retrocessa in League B: farà, però, di tutto per non sfigurare davanti al proprio pubblico e per risollevare il morale in vista del Mondiale ormai alle porte. Andrà infatti in Qatar in quanto é arrivata prima nel Girone I a quota 26 punti e con un cammino di otto partite vinte e tre pareggiate, con trentanove reti realizzate e tre incassate. La rappresentativa di Flick, invece, é terza con 6 punti, frutto di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Si é qualificata al Mondiale essendo arrivata prima nel Gruppo J a quota 27 punti, con un cammino di nove partite vinte e una persa. Tutti olandesi gli arbitri designati. A dirigere il match sarà Danny Makkelie, coadiuvato dagli assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries. Quarto arbitro Sander Van Der Eijk. Al VAR Pol van Boekel, assistito da Jeroen Manschot.

Tabellino

INGHILTERRA: Pope N., Bellingham J. (dal 45’+1 st Henderson J.), Dier E., Foden P. (dal 21′ st Saka B.), James R., Kane H., Maguire H., Rice D., Shaw L., Sterling R. (dal 21′ st Mount M.), Stones J. (dal 37′ pt Walker K.). A disposizione: Henderson D., Ramsdale A., Abraham T., Chilwell B., Coady C., Guehi M., Henderson J., Mount M., Saka B., Toney I., Trippier K., Walker K. Allenatore: Southgate G..

GERMANIA: ter Stegen M., Gundogan I., Havertz K. (dal 45′ st Bella-Kotchap A.), Hofmann J. (dal 1′ st Werner T.), Kehrer T., Kimmich J., Musiala J. (dal 34′ st Muller T.), Raum D. (dal 23′ st Gosens R.), Sane L. (dal 23′ st Gnabry S.), Schlotterbeck N., Sule N.. A disposizione: Baumann O., Trapp K., Arnold M., Bella-Kotchap A., Ginter M., Gnabry S., Gosens R., Henrichs B., Muller T., Werner T. Allenatore: Flick H..

Reti: al 27′ st Shaw L. (Inghilterra) , al 30′ st Mount M. (Inghilterra) , al 38′ st Kane H. (Inghilterra) al 7′ st Gundogan I. (Germania) , al 22′ st Havertz K. (Germania) , al 42′ st Havertz K. (Germania) .

Ammonizioni: al 38′ st Schlotterbeck N. (Germania).

La presentazione del match

QUI INGHILTERRA – Southgate dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Ramsdale tra i pali e con James, Tomori Maguire e Trippier pronti a formare il blocco difensivo. In mediana Ward-Prowse e Rice. Sulla trequarti Mount, Grealish e Sterling, di supporto all’unica punta Abraham.

QUI GERMANIA – Flick dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 con Ter-Stegen tra i pali e difesa a quattro composta al centro da Sule e Rudiger e sulle fasce da Kehrer e Raum. A centrocampo Kimich, Gundogan e Hofmann. Nel tridente offensivo Havertz, Sané e Werner.

Le probabili formazioni di Inghilterra – Germania

INGHILTERRA (4-2-3-1): Ramsdale; James, Tomori, Maguire, Trippier; Ward-Prowse, Rice; Mount, Grealish, Sterling; Abraham. CT. Southgate.

GERMANIA (4-3-3): Ter-Stegen; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan, Hofmann; Havertz, Sane, Werner. CT. Flick

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky (canale 201 satellite) e, per gli abbonati Sky, su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.