Inter – Cagliari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Inter – Cagliari dell’11 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentesima giornata di Serie A

MILANO – Domenica 11 aprile alle ore 12.30 andrà in scena Inter – Cagliari, incontro valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Conte che viene dal successo casalingo contro il Sassuolo ed in classifica occupa saldamente la prima posizione con 71 punti, +11 sul Milan e +12 sulla Juventus. Dall’altra parte troviamo la squadra di Semplici che è reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Hellas Verona ed in classifica occupa la terzultima posizione con 22 punti, -2 dal Torino che però ha una gara da recuperare. Sono ben 81 i precedenti tra Inter e Cagliari con il bilancio nettamente favorevole alla squadra nerazzurra che ha ottenuto 39 successi e 28 pareggi mentre sono solo 14 le vittorie della squadra sarda. Nelle partite giocate a Milano la forbice si allarga ancora di più: sono 23 le vittorie dell’Inter, 10 i pareggi e 7 i successi del Cagliari. La sfida verrà diretta dal signor Pairetto della sezione di Nichelino.

La cronaca con commento minuto per minuto

Domenica 11 aprile alle ore 11.30 le formazioni ufficiali, dalle 12.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI INTER – Conte dovrebbe mandare in campo i suoi col classico 3-5-2 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Gagliardini ed Eriksen mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio ad Hakimi e Young. In attacco tandem offensivo composto da Lukaku e Lautaro Martinez.

QUI CAGLIARI – Semplici dovrebbe schierare la sua squadra con un modulo speculare con Vicario tra i pali, reparto arretrato formato da Rugani, Godin e Klavan. A centrocampo Duncan in cabina di regia con Marin e Nainggolan mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Zappa e Lykogiannis. In attacco tandem offensivo composto da Simeone e Joao Pedro.

Le probabili formazioni di Inter – Cagliari

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Klavan; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro. Allenatore: Semplici

STADIO: San Siro

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Inter – Cagliari, valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. La sfida di San Siro sarà visibile anche sull’app DAZN, scaricabile su smart tv, decoder Sky Q, PlayStation (4 e 5) o Xbox (One S, One X, Series S e Series X), Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita sarà anche disponibile al canale DAZN1 al 209 del decoder Sky per i clienti che hanno sottoscritto l’offerta. La diretta streaming di Inter – Cagliari sarà ovviamente disponibile sempre su DAZN. Scaricando l’app su smartphone o tablet, oppure collegandosi al sito da PC o notebook, si accederà al pannello principale da cui selezionare la partita in palinsesto. Il match rimarrà disponibile on-demand al termine del post partita