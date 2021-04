Inter – Sassuolo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Inter – Sassuolo del 7 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per il recupero della ventottesima giornata di Serie A

MILANO – Mercoledì 7 aprile alle 18.45 andrà in scena Inter – Sassuolo, incontro valevole per il recupero della ventottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Conte che viene dal successo esterno contro il Bologna ed in classifica occupa saldamente la prima posizione con 68 punti, +8 sul Milan. Dall’altra parte troviamo la squadra di De Zerbi che viene dal pari casalingo contro la Roma ed in classifica occupa la nona posizione con 40 punti.

La cronaca con commento minuto per minuto

Mercoledì 7 aprile alle ore 17.45 le formazioni ufficiali, dalle 18.45 la cronaca con il commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI INTER – Conte dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-5-2 con Handanovic tra i pali, pacchetto difensivo composto da Skriniar, De Vrij e Ranocchia. A centrocampo Eriksen in cabina di regia con Gagliardini e Barella mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio ad Hakimi e Young. In attacco tandem offensivo composto da Lukaku ed uno tra Sanchez e Lautaro Martinez.

QUI SASSUOLO – Gli emiliani dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Consigli in porta, reparto arretrato composto da Muldur e Rogerio sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Chiriches e Ferrari. A centrocampo Obiang e Locatelli in cabina di regia mentre davanti spazio a Traore, Djuricic e Boga alle spalle di Raspadori.

Le probabili formazioni di Inter – Sassuolo

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Ranocchia; Hakimi, Gagliardini, Eriksen, Barella, Young; Sanchez, Lukaku. Allenatore: Conte

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Traore, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore: De Zerbi

STADIO: San Siro

Dove vederla in TV e in streaming

