Bologna – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Bologna – Inter del 3 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la ventinovesima giornata di Serie A

BOLOGNA – Sabato 3 aprile alle ore 20.45 si giocherà Bologna – Inter, incontro valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra emiliana che, prima della sosta, ha vinto in rimonta in casa del Crotone ed in classifica occupa l’undicesima posizione con 34 punti. Dall’altra parte troviamo i nerazzurri che non hanno giocato la gara del Sassuolo ed in classifica occupano la prima posizione con 65 punti, +6 dal Milan con una gara da recuperare. Sono ben 147 i precedenti tra Bologna ed Inter con il bilancio nettamente favorevole alla squadra nerazzurra che si è imposta per 71 volte contro i 41 successi degli emiliani, 35 i pareggi. rendendo in esame solo le partite giocate a Bologna, però, il confronto torna molto equilibrato: su 73 incontri l’Inter ne ha vinti 30 ed il Bologna 29, poi completano il quadro ben 14 pari. Gli emiliani, però, non battono l’Inter dal Dall’Ara da 19 anni. La sfida verrà diretta dal signor Giacomelli della sezione di Trieste.

La cronaca con commento minuto per minuto

Sabato 3 aprile alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI BOLOGNA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Ravaglia tra i pali, pacchetto difensivo composto da Tomiyasu e Djiks sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Danilo e Soumaoro. A centrocampo Schouten e Svanberg in cabina di regia mentre davanti spazio a Skov Olsen, Soriano e Sansone alle spalle di Barrow.

QUI INTER – Conte dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Handanovic in porta, reparto arretrato formato da Skriniar, Ranocchia e Bastoni. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Barella ed Eriksen mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio ad Hakimi e Perisic. In attacco tandem offensivo composto da Lukaku e Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni di Bologna – Inter

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore: Mihajlovic

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

STADIO: Renato Dall’Ara

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Bologna – Inter, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e su Sky Sport (canale 251 del satellite). La partita ovviamente si potrà guardare anche in diretta streaming attraverso l’applicazione gratuita SkyGo, messa a disposizione da Sky per i propri abbonati e scaricabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet. Un’ulteriore alternativa è servita da Now TV, previo l’acquisto di uno dei pacchetti proposti.