Triestina – Padova 1-0: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Triestina – Padova di Sabato 3 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 34° giornata del Girone B di Serie C

TRIESTE -Sabato 3 aprile 2021, alle ore 20:30 si disputa Triestina – Padova, incontro valevole per la 34° giornata del Girone B di Serie C. La gara di andata, giocata il 14 dicembre 2020, era finita con il risultato di 0-0 . I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà il Padova e ne quotano la vittoria a 2.25. La Triestina, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio fatto di 1 vittoria, 4 pareggi e 0 sconfitte; ha segnato 4 gol e ne ha subito 3 . Il bilancio del Padova é invece di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5; 11 reti fatte e 4 subite. Su questo sito rimarrete aggiornati su tutto ciò che riguarda il match: dalle formazioni ufficiali fino al racconto minuto per minuto dalle ore 20:30 , con la consueta diretta testuale. Padova in testa alla classifica del girone B di Serie C con 70 punti, il Südtirol si trova in seconda posizione con 65 mentre in terza troviamo il Perugia con 64 .

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

TRIESTINA: Anibal, Calvano S., Gomez G., Lepore F., Ligi A., Litteri G. (dal 45' st Rapisarda F.), Lopez W., Maracchi F. (dal 45' st Tartaglia A.), Mensah D., Offredi D. (P), Rizzo G.. A disposizione: De Luca A. (P), Granoche P., Palmucci S., Rapisarda F., Sarno V., Tartaglia A., Valentini A. (P)



PADOVA: Chirico C. (dal 41' st Jelenic E.), Curcio F., Della L. S., Dini A. (P), Firenze M. (dal 14' st Bifulco A.), Germano U., Hallfredsson E. (dal 26' st Santini C.), Hraiech S. (dal 41' st Mandorlini M.), Kresic A., Paponi D. (dal 14' st Biasci T.), Rossettini L.. A disposizione: Andjelkovic S., Biancon E., Biasci T., Bifulco A., Gasbarro A., Jelenic E., Mandorlini M., Merelli D. (P), Ronaldo, Santini C., Vannucchi G. (P), Vasic A.



Reti: al 20' st Gomez G. (Triestina).



Ammonizioni: al 17' st Litteri G. (Triestina), al 44' st Anibal (Triestina) al 16' st Hallfredsson E. (Padova), al 45' st Della L. S. (Padova).

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Triestina – Padova, valevole per la 34° giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

Le probabili formazioni di Triestina – Padova

Pillon dovrebbe optare per un modulo a specchio degli avversari, con Valentini tra i pali, come difensori centrali Capela e Lambrughi e terzini Rapisarda e Brivio, a centrocampo Lodi in cabina di regia con mezz’ali Rizzo e Giorico, in attacco come esterni offensivi Mensah e Sarno insieme a Gomez punta centrale. Il Padova dovrebbe optare invece per un 4-3-3 con Vannucchi tra i pali, terzini Germano e Curcio e al centro Rossettini e Gasbarro. In cabina di regia Hraiech affiancato da Della Latta e Firenze. In attacco Chiricò e Jelenic ali e Nicastro punta centrale.