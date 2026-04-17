Inter-Cagliari 2-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Inter-Cagliari di venerdì 17 aprile 2026: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

MILANO – Venerdì 17 aprile 2026 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro andrà in scena Inter-Cagliari, gara valida per la trentatreesima giornata della Serie A Enilive 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 20:45. Da una parte, la formazione guidata da Cristian Chivu reduce dalla seconda vittoria consecutiva ottenuta in rimonta sul campo del Como (3-4) dopo la goleada rifilata tra le mura amiche alla Roma (5-2). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Fabio Pisacane che vengono dalla ritrovata vittoria ottenuta nello scontro diretto delicatissimo ai danni della Cremonese (1-0) dopo otto gare di astinenza e quattro ko consecutivi.

I nerazzurri, che davanti al proprio pubblico vantano il miglior rendimento del campionato con 38 punti conquistati e non perdono una gara di Serie A da fine novembre (0-1 nel derby contro il Milan), vanno a caccia della terza vittoria consecutiva per consolidare il margine di nove lunghezze sul Napoli vice-capolista. I sardi, invece, che hanno perso tre delle ultime quattro trasferte con l’ultimo blitz giunto a Firenze ai danni della Fiorentina (1-2), vogliono tornare a fare punti lontano dalle mura amiche – dove non arrivano due ko esterni di fila dal periodo novembre/dicembre 2023 (furono quattro in quel periodo) – con un secondo risultato utile consecutivo dal grande prestigio per tenere lontana la zona caldissima della classifica che dista sei lunghezze.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI INTER-CAGLIARI]

RISULTATO IN DIRETTA: INTER-CAGLIARI 2-0 (2'T) SECONDO TEMPO 23' cross basso dal fondo di Palestra per Mendy che non fa il movimento giusto e palla deviata sul fondo. Sul corner gioco fermo per un colpo alla testa preso da Akanji 15' punizione quasi dai 25 metri da posizione centrale ad uscire di Calhanoglu e palla sul fondo 12' in campo Mendy e Deiola e per Borrelli e Gaetano 11' Barella radoppia! Conclusione potente in area alla destra di Caprile 7' Thuram! Inter in vantaggio! Bello spunto sull'asse Esposito-Barella, palla a Dimarco e cross basso delizioso verso il secondo palo solo da appoggiare nella porta sguarnita 7' fallo di Mina su Thuram non segnalato, un pò di nervosismo in campo 5' palla lavorata bene da Pio Esposito, scarico su Dumfries e diagonale di poco largo 3' ci prova a volo Barella su cross di Thuram ma palla strozzata di poco a lato 1' primo tentativo da fuoriarea di Calhanoglu senza precisione è l'Inter a muovere il primo pallone della ripresa le squadre rientrano in campo, nessun cambio nell'intervallo PRIMO TEMPO 47' si chiude il primo tempo al San Siro, 0-0 tra Inter e Cagliari. Piccola pausa e torniamo 47' anticipo ai 30 metri di Martinez su Esposito con i piedi su palla persa a centrocampo 45' nuovo giro dalla bandierina per i nerazzurri e due minuti di recupero assegnati. Sponda di Dumfries in area quindi è il Cagliari a conquistare palla Esposito travolto da Carlos Augusto 44' la squadra di Pisacane fatica a ripartire ma al momento regge lo 0-0 43' buona copertura della difesa su Esposito che in area raccoglieva un passaggio di Mkhitaryan 41' intervento falloso di Borelli con gamba alta su de Vrij, fallo a rischio secondo giallo ma l'arbitro lo grazia e lo stesso attaccante ad avere avuto la peggio dell'impatto 40' apertura molto buona di Barella per Esposito in area, conclusione in diagonale respinta dai pugni di Caprile 32' cross di Dimarco lungo per Caprile ma Sulemana salva impedendo l'intervento di Thuram e primo angolo, difesa in anticipo ma ancora un tentativo dalla bandierina. Sugli sviluppi palla a Carlos Augusto dal limite conclusione sporcata dalla difesa sul fondo. Altro tentativo e Dumfries di testa alza la mira 29' quarto angolo per il Cagliari, ultimo tocco di Dumfries sul fondo. Traiettoria di Esposito troppo lunga per tutti e possesso palla Inter 26' scontro di gioco tra Adopo e Dimarco, staff medico in campo per l'esterno nerazzurro. Il giocatore a bordo campo per gli ultimi controlli e rientra in campo 25' giallo anche per Borrelli, punito un fallo in attacco 23' ripartenza di Mkhitaryan steso a centrocampo da Esposito e primo giallo del match 22' bello spunto di Palestra in ripartenza, commette fallo Dimarco che oggi è chiamato agli straordinari per curare al meglio anche la fase difensiva contro il temibile esterno ospite 21' prova a prendere in pallino del giorno la squadra di Chivuo dopo un avvio di marca soprattutto sarda 16' salvaggio quasi sulla linea di Adopo su Dimarco dopo un dooppio scambio tra Esposito e Thumam non concluso al meglio 13' fermato in offside Thuram, abile a girarsi rapidamente in area e con un diagonale a impegnare Caprile, attento nell'occasione 12' apertura di Borrelli per Palestra ma diagonale alto, buon avvio per la squadra di Pisacane 8' affondo di Palestra, cross deviato in angolo, il terzo del match. Sugli sviluppi prova a concludere Gaetano in mischia ma trova il muro della difesa 3' diagonale rasoterra di Esposito sporcata da Mkhitaryan, deve distendersi sulla sua destra Martinez per deviare sul fondo. Altro angolo ma difesa che libera 2' conclusione di Gaetano su azione in verticale, palla deviata dalla difesa in angolo, traiettoria lunga per tutti ma i sardi restano in possesso palla Si parte con il calcio d'inizio battuto dal Cagliari in maglia bianca, Inter nella classica nerazzurra Squadre in campo, tutto pronto al fischio d'inizio! Un cordiale saluto e benvenuti alla diretta di Inter-Cagliari per la 33° giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri con Mkhitaryan preferito a Zielinski a centrocampo mentre in attacco fiducia a Esposito con Thuram. In porta di vede Martinez e in difesa de Vrij e Carlos Augusto. Tra gli ospiti tandem offensivo con Borrelli e Sebastiano Esposito. Fischio d'inizio alle 20:45. TABELLINO INTER (3-5-2): 13 Martinez; 25 Akanji, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 36 Darmian, 48 Mosconi, 51 Alexiou. Allenatore: Cristian Chivu CAGLIARI (3-5-2): 1 Caprile; 32 Zé Pedro, 26 Mina, 33 Obert; 2 Palestra, 8 Adopo, 10 Gaetano (dal 12' st 14 Deiola), 25 Sulemana, 15 Rodriguez; 29 Borrelli (dal 12' st 31 Mendy), 94 S. Esposito. A disposizione: 12 Sherri, 24 Ciocci, 9 Kiliçsoy, 14 Deiola, 18 Raterink, 19 Belotti, 20 Albarracin, 22 Dossena, 27 Liteta, 28 Zappa, 31 Mendy, 37 Trepy, 90 Folorunsho. Allenatore: Fabio Pisacane. Reti: al 7' st Thuram, all'11' st Barella Ammonizioni: Esposito, Borrelli Recupero: 2' pt

Le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari

INTER (3-5-2): 13 Martinez; 25 Akanji, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 36 Darmian, 48 Mosconi, 51 Alexiou. Allenatore: Cristian Chivu

CAGLIARI (3-5-2): 1 Caprile; 32 Zé Pedro, 26 Mina, 33 Obert; 2 Palestra, 8 Adopo, 10 Gaetano, 25 Sulemana, 15 Rodriguez; 29 Borrelli, 94 S. Esposito. A disposizione: 12 Sherri, 24 Ciocci, 9 Kiliçsoy, 14 Deiola, 18 Raterink, 19 Belotti, 20 Albarracin, 22 Dossena, 27 Liteta, 28 Zappa, 31 Mendy, 37 Trepy, 90 Folorunsho. Allenatore: Fabio Pisacane.

Le parole di Cristian Chivu

“Avevamo fatto le prestazioni anche prima delle ultime due partite, poi si deve giudicare il risultato e il momento della stagione. Ci proveremo anche domani, consapevoli che mancano sei partite alla fine del campionato, poi parleremo anche della Coppa. Dobbiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto e mantenere spirito e ambizione giusti per essere la nostra miglior versione e aggiungere altri tre punti in classifica. Il focus abbiamo sempre cercato di portarlo in campo per avere la consapevolezza e capire l’importanza della partita a seconda del momento oltre all’importanza di essere pronti fisicamente e mentalmente capendo i momenti della partita e ciò che l’avversario propone, cambiando il nostro modo di giocare in base ai momenti e agli avversari. In alcuni momenti abbiamo fatto molto bene, in altre partite meno per mancanza di energia e magari di qualche giocatore che avrebbe spostato l’inerzia, ma abbiamo sempre cercato di dare tutto. Vogliamo cercare di portare a buon fine i nostri desideri ovvero essere competitivi fino in fondo”.

I convocati del Cagliari

Caprile, Palestra, Adopo, Kilicsoy, Gaetano, Sherri, Deiola,Juan Rodriguez, Raterink, Belotti, Albarracin, Dossena, Ciocci, Sulemana, Mina, Liteta, Zappa, Borrelli, Mendy, Ze Pedro, Obert, Trepy, Folorunsho, S.Esposito.

Presentazione del match

Il bilancio storico dei precedenti a San Siro tra le due compagini sorride di gran lunga all’Inter: 26 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte con 87 gol all’attivo e 44 reti al passivo. L’ultimo precedente al ‘Meazza’, datato 12 aprile 2025, vide i nerazzurri imporsi 3-1 sui sardi con le reti di Arnautovic, Lautaro Martinez, Piccoli e Bisseck. La sfida del girone d’andata, disputata alla Unipol Domus lo scorso 27 settembre 2025, si chiuse 2-0 e fu firmato da Pio Esposito e Lautaro Martinez. Risale al 16 ottobre 2016 l’ultimo colpaccio del Cagliari sul campo dei nerazzurri: 2-1 grazie alla rete di Melchiorri e all’autogol di Handanovic in rimonta dopo il guizzo di Joao Mario. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro l’internazionale Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Alex Cavallina di Parma. Il quarto ufficiale dell’incontro sarà Kevin Bonacina di Bergamo. VAR Francesco Meraviglia di Prato. AVAR Marco Di Bello di Brindisi.

QUI INTER – Indisponibili Bisseck, Bastoni e Lautaro Martinez oltre allo squalificato Sucic. A protezione di Sommer ci saranno De Vrij, Acerbi e Akanji. Sulle corsie esterne agiranno Dumfries e Dimarco con Zielinski, Calhanoglu e Barella in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Thuram e Pio Esposito.

QUI CAGLIARI – Pisacane dovrà fare a meno degli infortunati Pavoletti e Mazzitelli insieme ai lungodegenti Idrissi e Felici. Tra i pali Caprile con Zè Pedro, Mina e Juan Rodriguez a comporre il pacchetto arretrato. Sulle corsie esterne agiranno Obert e Palestra con Folorunsho, Deiola e Adopo in mezzo al campo. In avanti spazio al tandem offensivo composto da Esposito e Borrelli.

Le probabili formazioni di Inter-Cagliari

INTER (3-5-2): Sommer; De Vrij, Acerbi, Akanji; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Juan Rodriguez; Obert, Folorunsho, Deiola, Adopo, Palestra; Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Inter-Cagliari, gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, sarà visibile in diretta su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029. Per gli abbonati a Sky con Decoder Sky Q sarà possibile guardare la gara anche su Dazn 1 (canale 214 del decoder satellitare) con un costo aggiuntivo. Il match sarà visibile anche su Sky al canale 202 e 251 dell’emittente televisiva.