Coppa Italia, Inter-Fiorentina: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina del 29 gennaio 2020: incontro valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, calcio d’inizio alle ore 20.45.

MILANO – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Inter e Fiorentina nel match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020. Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-3 inedito per l’Inter con il tridente offensivo composto da Sanchez, Lukaku e Lautaro Martinez mentre nella Fiorentina 3-5-2 con la coppia d’attacco formata da Chiesa e Vlahovic.

Le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina

INTER (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, Bastoni, Godin; Candreva, Vecino Barella, Young; Lautaro Martinez, Lukaku, Sanchez. Allenatore: Antonio Conte