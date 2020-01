Diretta Feralpisalò – Juventus U23: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Feralpisalò – Juventus U23 del 29 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la semifinale della Coppa Italia di Serie C, calcio d’inizio alle 20

SALO’ (BS) – Stasera, mercoledì 29 gennaio, alle 20, allo Lino Turina di Salò si gioca Feralpisalò – Juventus U23, seconda semifinale di andata della Coppa Italia di Serie C. In campionato i padroni di casa, dopo il successo per 1-2 sulla Virtus Verona, sono settimi con 37 punti nelGirone B, in zona playoff. Gli ospiti sono, invece, tredicesimi a quota 28 nel Girone A.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

FERALPISALò: Altobelli D., Baldassin L., Ceccarelli T., Liverani L. (P), Magnino L., Maiorino P., Mordini D., Pesce S., Rinaldi M., Scarsella F., Vitturini D.. A disposizione: Bertoli M., Carraro F., De Lucia V. (P), Eguelfi F., Guidetti L., Hergheligiu D., Spezia F. (P), Tirelli M.



JUVENTUS U23: Brunori M., Coccolo L., Di Pardo A., Dragusin R., Fagioli N., Frabotta G., Nocchi T. (P), Olivieri M., Portanova M., Toure I., Zanimacchia L.. A disposizione: Delli Carri F., Del Sole F., Frederiksen N., Loria L. (P), Marchi E., Mule E., Muratore S., Peeters D., Rafia H., Raina M. (P)



Reti: al 12' pt Maiorino P. (FeralpiSalò), al 25' pt Maiorino P. (FeralpiSalò).



Le formazioni ufficiali di Feralpisalò – Juventus Under 23

Il Feralpisalò in campo con il modulo 3.4-1-2 con Liverani tra i pali e difesa composta da Mordini, Rinaldi, Magnino. A centrocampo Vitturinie Scarsella; ai lati Ceccarelli e Pesce. Sulla trequarti Altobelli di supporto al tandem d’attacco formato daBaldassin e Maiorino. Probabile modulo 4-3-3 per la Juventus con Nocchi in porta e retroguardia composta da Dragusin e Coccolo al centro e da Di Pardo e Frabotta ai lati. In mezzo al campo Portanova, Fagioli, Toure. Tridente offensivo con Zanimacchia, Brunori, Olivieri.

Feralpisalò (3-4-1-2): Liverani; Mordini, Rinaldi, Magnino, Ceccarelli, Vitturini, Scarsella, Pesce, Altobelli, Baldassin, Maiorino.

Juventus U23 (4-3-3): Nocchi; Di Pardo, Dragusin, Coccolo, Frabotta; Portanova, Fagioli, Toure; Zanimacchia, Brunori, Olivieri

Dove seguire Feralpisalò – Juventus U23

Il match Feralpisalò – Juventus U23, valevole per la seconda semifinale della Coppa Italia di Serie C, sarà trasmesso in diretta in esclusiva su ELEVEN SPORTS.