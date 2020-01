Inter-Fiorentina 2-1, il tabellino: nerazzurri in semifinale di Coppa Italia

Il tabellino di Inter-Fiorentina 2-1 il risultato finale: reti di Candreva e Barella per i nerazzurri mentre alla Viola non basta Caceres.

MILANO – Nel match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020 l’Inter batte la Fiorentina 2-1 staccando il pass per le semifinali. Reti di Candreva e Barella per il successo della squadra di Conte mentre alla Viola non basta il momentaneo pareggio di Caceres. Da segnalare anche il debutto di Eriksen, poco più di venti minuti per il centrocampista danese. Con questa vittoria, dunque, l’Inter stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia dove troverà il Napoli.

Inter-Fiorentina 2-1: il tabellino del match

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Ranocchia, Bastoni, Godin; Candreva (74′ Moses), Vecino Barella, Young; Sanchez (66′ Eriksen); Lautaro Martinez, Lukaku (88′ Esposito). A disposizione: Berni, Padelli, Pirola, D’Ambrosio, Skriniar, Dimarco, Biraghi, Moses, Agoume, Eriksen, Borja Valero, Esposito. Allenatore: Antonio Conte

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola (85′ Ghezzal), Benassi, Badelj (56′ Cutrone), Pulgar, Dalbert, Chiesa (80′ Sottil), Vlahovic. A disposizione: Brancolini, Dragowski, Olivera, Venuti, Terzic, Ranieri, Eysseric, Montiel, Zurkowski, Sottil, Ghezzal, Cutrone. Allenatore: Giuseppe Iachini

RETI: 44′ Candreva (I), 60′ Caceres (F), 67′ Barella (I)

AMMONIZIONI: Caceres, Dalbert, Sottil (F)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: San Siro