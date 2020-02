Europa League, ufficiale: Inter – Ludogorets si giocherà a porte chiuse

La gara, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, é in programma a San Siro giovedì 27 febbraio alle ore 21

MILANO – Ora è ufficiale. Inter-Ludogorets, gara valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in programma a San Siro giovedì 27 febbraio alle ore 21, si giocherà a porte chiuse.

A renderlo noto è stato lo stesso club nerazzurro che, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che “in accordo con l’UEFA e in ossequio alle disposizioni delle autorità sanitarie della Regione Lombardia e del Comune di Milano, il match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Inter e Ludogorets si disputerà giovedì 27 febbraio alle ore 21.00 a porte chiuse allo stadio ‘Meazza’.

Ricordiamo che cinque partite dl cinque gare valevoli per la ventiseiesima giornata del Campionato di Serie A si disputeranno a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. Le partite in questione sono Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina. Si giocheranno senza pubblico in quanto Torino, Milano, Parma, Reggio Emilia e Udine sono incluse nelle regioni considerate “a rischio” diffusione del virus che da qualce giorno è comparso nel Nord Italia