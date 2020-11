Inter – Real Madrid: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Inter – Real Madrid del 25 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quarta giornata del Gruppo B di Champions League

MILANO – Mercoledì 25 novembre alle ore 21 andrà in scena Inter – Real Madrid, incontro valevole per la quarta giornata del Gruppo B della Champions League 2020/2021. Match che si preannuncia decisivo vista la situazione di classifica di entrambe le squadre. Da una parte ci sono i nerazzurri che, in campionato, sono reduci dalla pazza vittoria in rimonta contro il Torino ed in classifica occupano la quinta posizione con 15 punti. Dall’altra parte ci sono i Blancos che, in Liga, vengono dal pari esterno contro il Villarreal ed in classifica occupano la quarta posizione con 17 punti. La situazione del Gruppo B vede la squadra di Conte in ultima posizione con 2 punti mentre la squadra di Zidane occupa il secondo posto, al pari dello Shakthar con 4 punti.

La cronaca minuto per minuto

Mercoledì 25 novembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI INTER – Conte dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 3-4-1-2 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo Brozovic e Vidal in cabina di regia con Hakimi e Young sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Barella alle spalle del tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Lukaku.

QUI REAL MADRID – Problemi di formazione per Zidane che dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Courtois in porta, pacchetto arretrato formato da Carvajal e Mendy sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazi a Nacho e Varane. A centrocampo Casemiro in cabina di regia con Kroos e Modric mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Asensio, Benzema/Mariano Diaz e Hazard.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Inter – Real Madrid, valevole per la quarta giornata del Gruppo B della Champions League 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 472 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Non ci sarà la visione in chiaro per tutti su Mediaset. Sarà come sempre disponibile anche la visione in diretta streaming attraverso Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky la cui applicazione è scaricabile su smartphone, pc e tablet. In alternativa per Inter – Real Madrid sarà possibile seguire l’evento in streaming anche su Now TV, acquistando uno dei pacchetti disponibili sulla piattaforma web.

Le probabili formazioni di Inter – Real Madrid

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard. Allenatore: Zidane

STADIO: San Siro