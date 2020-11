Liverpool – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Liverpool – Atalanta del 25 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quarta giornata del Gruppo D di Champions League

LIVERPOOL – Mercoledì 25 novembre alle ore 21 si giocherà Liverpool – Atalanta, incontro valevole per la quarta giornata del Gruppo D della Champions League 2020/2021. Match che si preannuncia decisivo per il prosieguo del cammino della squadra orobica. Da una parte, dunque, troviamo la squadra di Klopp che, in Premier League, viene dal netto successo casalingo contro il Leicester ed in classifica occupa la prima posizione, insieme al Tottenham, con 20 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra nerazzurra che, in campionato, è reduce dal pareggio esterno contro lo Spezia ed in classifica occupa la sesta posizione, al pari di Lazio e Napoli, a quota 14 punti. La situazione del Gruppo B vede i Reds saldamente al comando con 9 punti mentre gli orobici sono al terzo posto con 4 punti, a pari punti con l’Ajax che giocherà contro il Midtjylland.

La cronaca minuto per minuto

Mercoledì 25 novembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI LIVERPOOL – Grossi problemi in difesa per Klopp che manderà in campo i suoi col 4-3-3 con Alisson in porta, pacchetto difensivo composto da Williams e Tsimikas sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Phillips e Matip. A centrocampo Fabinho in cabina di regia con Henderson e Wjinaldum mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Diogo Jota, Firmino e Sadio Mané.

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2 con Gollini in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi, Palomino e Djimsiti. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Gomez alle spalle del tandem offensivo composto da Muriel e Zapata.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Liverpool – Atalanta, valido per la quarta giornata del Gruppo D di Champions League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport (sia sul satellite che sul digitale terrestre) e Sky Sport Arena (numero 204 del satellite). Chi preferisse potrà seguire il confronto Liverpool – Atalanta anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno affidarsi a Sky Go per vedere il match su personal computer o notebook o su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà preoccuparsi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android. Un’ulteriore possibilità è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che, acquistando uno dei pacchetti offerti, offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare di Champions League.

Le probabili formazioni di Liverpool – Atalanta

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Williams, Phillips, Matip, Tsimikas; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Diogo Jota, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, D. Zapata. Allenatore: Gasperini

STADIO: Anfield Road