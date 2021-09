Champions League, Inter – Real Madrid: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Inter – Real Madrid del 15 settembre 2021: incontro valido per il Gruppo D di Champions League, calcio d’inizio alle 21

MILANO – Questa sera si apre la stagione di Champions League 2021/2022 di Inter e Real Madrid che si affronteranno al San Siro per la prima giornata della fase a gironi. La nostra diretta al via dalle ore 20 con l’uscita delle formazioni ufficiali. Inzaghi che dovrebbe confermare la formazione tipo con Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa; Darmian e Perisic larghi di centrocampo e Barella, Brozovic e Calhanoglu gli interni; in avanti il tandem Dzeko – Lautaro Martinez. Ancelotti nel suo 4-3-3 dovrebbe presentare Carvajal, Militao, Nacho e Alaba sulla linea difensiva quindi a centrocampo Modric con Casemiro e Valverde mentre in avanti Hazard e Vinicius Junior a supporto di Benzema. Fischio d’inizio alle ore 21 sotto la direzione del tedesco Daniel Siebert. Nei precedenti partità di successi (5 per parte) e di gol (13 per parte).

CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA

Le formazioni ufficiali di Inter – Real Madrid

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi [ufficiali dalle ore 20]

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Modric, Casemiro, Valverde; Hazard, Benzema, Vinicius Junior. Allenatore: Ancelotti [ufficiali dalle ore 20]