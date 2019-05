L’Inter esonera Luciano Spalletti: il comunicato ufficiale del club

E’ arrivata poco fa l’ufficialità dell’esonero di Luciano Spalletti che lascia la guida della panchina nerazzurra dopo due stagioni, tutto fatto per l’arrivo di Conte.

MILANO – Questa volta è ufficiale: Luciano Spalletti non è più l’allenatore dell’Inter. La società nerazzurra, attraverso un comunicato di pochi minuti fa, ha ufficializzato l’esonero del tecnico toscano che, dunque, lascia la panchina nerazzurra dopo due stagioni e due quarti posti. Tutto fatto per l’arrivo di Antonio Conte che, stando alle fonti vicine all’Inter, dovrebbe mettere nero su bianco nella giornata di domani. Di seguito il comunicato del club nerazzurro

Il comunicato ufficiale dell’Inter

FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia Spalletti per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme.