Inter, Zanetti: “A fine mercato tratteremo il rinnovo di Icardi”

Le parole del vice-presidente della compagine nerazzurra nel corso di un’intervista rilasciata a Fox Sports Argentina.

MILANO – Sono giorni molto caldi in casa Inter visto che il club nerazzurro vuole regalare altri due colpi a Luciano Spalletti. In cima alla lista ci sono i nomi di Vrsaljko e Vidal con il primo che avrebbe già un accordo con la compagine lombarda mentre il secondo è un obiettivo dichiarato della dirigenza e dello stesso tecnico toscano. Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, parla del mercato della squadra nerazzurra soffermandosi sui due argentini: Lautaro Martinez e Mauro Icardi.

Queste le parole dell’ex capitano nerazzurro nel corso di un’intervista rilasciata a Fox Sports Argentina: “Lautaro? Eravamo convinti che avrebbero chiuso loro ma quando abbiamo scoperto che c’era una possibilità abbiamo cominciato a lavorarci. Abbiamo parlato coi suoi agenti a Milano, poi c’è stato il viaggio in Argentina di Piero Ausilio nella sera in cui purtroppo ha fatto tripletta. Purtroppo perché a quel punto eravamo convinti che il prezzo sarebbe schizzato, ma la verità è che c’è sempre stata disponibilità da parte di giocatore e Racing”. E su Icardi aggiunge: “Resta all’Inter, da noi sta benissimo. Non appena finirà il mercato tratteremo il rinnovo e gli sottoporremo un nuovo contratto. E’ molto felice con noi. Ormai è capitano da due anni e si comporta come tale: ha chiamato Lautaro, ha ricevuto tutti i compagni, è il primo a spiegare l’Inter ai nuovi arrivati. E’ un grandissimo professionista”.