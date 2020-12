Internacional – Boca Juniors: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Internacional (Bra) – Boca Juniors (Arg) del 3 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Copa Libertadores

PORTO ALEGRE – Tra le partite della giornata della Copa Libertadores c’é Internacional (Bra) – Boca Juniors (ARG), inizialmente programma il 26 novembre 2020 ma rinviata al 3 dicembre, alle ore 1:30, dopo che in Argentina erano stati proclamati tre giorni di lutto mazionale per la morte di Diego Armando Maradona. Le squadre si ritrovano ad affrontarsi dopo l’ultimo precedente del 7 novembre 2008 dove l’Internacional si è imposto per 1-2. L’incontro si svolgerà nello stadio Estádio José Pinheiro Borda e sarà diretto dall’arbitro Tobar Vargas. Pronostico a favore della Boca Juniors (Arg) con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.55. Nelle ultime 5 sfide l’Internacional (Bra) ha ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte realizzando 3 reti e subendone 6. Il Boca Juniors (Arg) invece ha ottenuto 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte realizzando 6 reti e subendone 5. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca del match con aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Probabili formazioni

L’International potebbe scendere in campo con il moduli 4-1-3-2 con Lamba in porta e difesa cmposta dalla coppia centrale Moledo-Cuesta e da Heitore Wendel ai lati. In mezzo alcampo Rodrigo. Sulla trequarti Johnny, D’Alessandro, Patrick; davanti Galhardo e Yuri Alberto. probabile modulo 4-2-3-1 per il Boca Juniors con Andrad tra i pali e retroguardia formata al centro da Izquierdoz e Zambrano e ai lati da Fabra e Jara. A centrocampo Campuzano e Capaldo. Sulla trequarti Capaldo, Cardona, Zarate e Villa Cano, di supporto all’unica punta Abila.

International (4-1-3-2) – Lomba, Heitor, Moledo, Cuesta, Wendel, Rodrigo, Johnny, D’Alessandro, Patrick, Galhardo, Yuri Alberto.

Boca Juniors (4-2-3-1) – Andrad, Fabra, Izquierdoz, Zambrano, Jara, Campuzano, Capaldo, Cardona, Zarate, Villa Cano, Abila

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Internacional (Bra) – Boca Juniors (Arg) , valevole per i playoff della Copa Libertadores, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN Italia. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.