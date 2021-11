Irlanda del Nord – Lituania 1-0: dove diretta live e risultato in tempo reale

La partita Irlanda del Nord – Lituania del 12 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 9a giornata di qualificazioni mondiali

COPENAGHEN – Venerdì 12 novembre 2021, alle ore 20.45, al “National Football Stadium at Windsor Park” di Belfast, si giocherà Irlanda del Nord – Lituania, incontro valido per la nona giornata del Girone C delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Nell’ultima partita, lo scorso 12 ottobre, i padroni di casa hanno perso per 2-1 sul campo della Bulgaria e ora sono quarti in classifica con 5 punti su 6 partite disputate, frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte; 5 gol fatti e 7 subiti. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla pesante sconfitta casalinga per 0-4 contro la Svizzera e sono quinti a quota 3, su sette partite, con un percorso di 1 partita vinta e 6 perse; 4 reti realizzate e 18 incassate. L’Irlanda del Nord ha vinto i due precedenti. A dirigere il match sarà l’ungherese István Vad, coadiuvato dagli assistenti connazionali Vencel Tóth e Istvan Albert; quarto uomo un altro romeno, Ferenc Karakó. Al VAR Tamás Bognár e Katalin Kulcsár.

La cronaca con commento minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: IRLANDA DEL NORD-LITUANIA 1-0 SECONDO TEMPO 46' Squadre in campo per il secondo tempo, siamo pronti, si inizia! PRIMO TEMPO 45' L'arbitro dice che può bastare così e squadre negli spogliatoi. Al termine della prima frazione di gioco siamo sul punteggio di 1 a 0. Fra pochi minuti saremo pronto a seguire il secondo tempo 17' Cambia il punteggio, autogol di Benas Šatkus! 1' Parte con l’incontro tra Irlanda del Nord e Lituania!



Nuovo appuntamento con i live di Calciomagazine, in campo Irlanda del Nord e Lituania IRLANDA DEL NORD: Bailey Peacock-Farrell; Paddy McNair, Jonny Evans, Stuart Dallas, Craig Cathcart, Ali McCann, Shane Ferguson, Steven Davis, George Saville, Conor Washington, Josh Magennis. A disposizione: Luke Southwood, Conor Hazard, Jamal Lewis, Tom Flanagan, Ciaron Brown, Niall McGinn, Jordan Jones, Ethan Galbraith, Corry Evans, Conor Bradley, Gavin Whyte, Dale Taylor. Allenatore: Ian Baraclough.



LITUANIA: Ernestas Šetkus; Egidijus Vaitkūnas, Benas Šatkus, Martynas Dapkus, Dominykas Barauskas, Ovidijus Verbickas, Linas Mėgelaitis, Arvydas Novikovas, Karolis Laukžemis, Justas Lasickas, Fiodor Černych. A disposizione: Ignas Plūkas, Titas Krapikas, Vytas Gašpuitis, Vilius Armanavičius, Ernestas Veliulis, Domantas Šimkus, Giedrius Matulevičius, Donatas Kazlauskas, Armandas Kučys, Edgaras Dubickas. Allenatore: Valdas Ivanauskas.



La presentazione del match

QUI IRLANDA DEL NORD – L’allenatore Ian Baraclough potrebbe invece adottare il 4-4-2: Ballard, Cathcart, Brown e Lewis a comporre il reparto difensivo, dietro alla cerniera di centrocampo con Smith, McCann, S. Davis e Thompson. La coppia d’attacco potrebbe essere formata dai soliti Washington e Lavery.

QUI LITUANIA – La squadra di casa potrebbe adottare un modulo 4-2-3-1, schierando dal 1′ Lasickas, Utkus, Klimavicius e Slavickas in posizione arretrata. A centrocampo potremmo trovare la coppia Slivka-Megelaitis, alle spalle dei trequartisti Novikovas, Verbickas e Kazlauskas. Unica punta Dubickas.

Le probabili formazioni di Irlanda del Nord – Lituania

IRLANDA DEL NORD (4-4-2): Peacock-Farrell; Ballard, Cathcart, Brown, Lewis; Smith, McCann, S. Davis, Thompson; Washington, Lavery. Allenatore: Ian Baraclough

LITUANIA (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Utkus, Klimavicius, Slavickas; Slivka, Megelaitis; Novikovas, Verbickas, Kazlauskas; Dubickas. Allenatore: Valdas Ivanauskas

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Irlanda del Nord – Lituania, valido per la nona giornata delle qualificazioni mondiali, non verrà trasmesso in diretta televisiva o streaming.