Islanda – Armenia: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Islanda – Armenia dell’8 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la settima giornata del Gruppo J di qualificazione ai mondiali Qatar 2022

REYKJAVIK – Venerdì 8 ottobre alle ore 20:45 andrà in scena Islanda-Armenia, incontro valido per la settima giornata del Gruppo J di qualificazione ai prossimi mondiali che si disputeranno in Qatar nel 2022. Si affrontano due compagini con diverse situazioni di classifica: l’Islanda è penultima a quota 4 punti, mentre l’Armenia è pienamente in corsa al secondo posto a quota 11, a quattro lunghezze di ritardo rispetto alla Germania. Nell’ultimo turno l’Islanda ha perso proprio contro la Germania, in casa, per 0-4. L’Armenia invece ha impattato per 1-1 contro il Liechtenstein fra le mura amiche. Nella giornata precedente era arrivata l’ampia sconfitta contro i tedeschi per 6-0, motivo per cui Mkhitaryan e compagni arrivano all’appuntamento con il morale un po’ basso, complice la rimonta in classifica della Germania che è balzata in vetta. Ci si aspetta però una partita vivace e divertente, ricca di spunti e, perché no, anche di gol. Chi la spunterà?

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

ISLANDA:. A disposizione:. Allenatore: Arnar Viðarsson.



ARMENIA:. A disposizione:. Allenatore: Joaquín Caparrós.



Reti: al ' pt . Arnar Viðarsson.Joaquín Caparrós.al ' pt .

La presentazione del match

QUI ISLANDA – Vidarsson si schiera con il 4-5-1. In porta Runarsson, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Saevarsson, Arnason, Bjarnason e Thoarinsson. A centrocampo Anderson, B.Bjarnason, Fannar, Bergmann e Gudmundsson. Unica punta Kjartansson.

QUI ARMENIA – Caparros risponde con il 4-2-3-1. Yurchenko fra i pali, davanti a lui Hovhannisyan, Calisir, Haroyan e Hambardzumyan. A centrocampo Grygoryan e Ghazaryan. Sulla trequarti Davydian, Briasco e Mkhitaryan a supporto di Adamyan.

Le probabili formazioni di Islanda – Armenia

ISLANDA (4-5-1): Runarsson; Saevarsson, Arnason, Bjarnason, Thoarinsson; Anderson, B.Bjarnason, Fannar, Bergmann, Gudmundsson; Kjartansson. Allenatore: Vidarsson

ARMENIA (4-2-3-1): Yurchenko; Hovhannisyan, Calisir, Haroyan, Hambardzumyan; Grygoryan, Ghazaryan; Davydian, Briasco, Mkhitaryan; Adamyan. Allenatore: Joaquín Caparrós

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per venerdì 8 ottobre alle ore 20:45, non sarà visibile nel nostro paese in diretta televisiva ed in streaming. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.