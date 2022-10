La partita Italia – Brasile di Lunedì 10 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara amichevole delle nazionali femminili

GENOVA – Lunedì 10 ottobre, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, la Nazionale femminile di Milena Bartolini affronterà il Brasile in una gara amichevole in vista del Mondiale femminile in programma dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e Nuova Zelanda. L’Italia ha strappato il pass per partecipare ai Mondiali del 2023 battendo in sequenza Moldavia e Romania: il sorteggio sarà effettuato il prossimo 22 ottobre. “Affronteremo una squadra molto forte. -ha dichiarato nei giorni scorsi la CT Milena Bartolini– Sarà un test importante che ci permetterà di capire a che punto siamo – ha aggiunto – nel prossimo anno disputeremo varie amichevoli contro avversarie di prima fascia, cosa che non riuscimmo a fare prima dell’Europeo a causa del Covid. Il progetto della Federazione è quello di creare un gruppo unico che coinvolga Nazionale A e Under 23. Così facendo avremo la possibilità di inserire diverse nuove giocatrici”.

Tabellino

ITALIA D: Bergamaschi V., Boattin L., Caruso A., Cernoia V. (dal 43′ st Cafferata F.), Filangeri M., Galli A. (dal 26′ st Polli E.), Giacinti V. (dal 26′ st Glionna B.), Giuliani L. (Portiere), Greggi G. (dal 18′ st Cantore S.), Lenzini M., Rosucci M.. A disposizione: Baldi R. (Portiere), Bellucci M., Bonfantini A., Cafferata F., Cantore S., Catena M., Durante F. (Portiere), Glionna B., Merlo B., Polli E., Salvai C., Tortelli A. Allenatore: Bertolini M..

BRASILE D: Adriana Maga (dal 33′ st Vitoria A.), Antonia, Ary Borges (dal 34′ st Vitoria Yaya), Beatriz (dal 1′ st Ludmila), Duda (dal 1′ st Duda), Geyse (dal 45′ st Costa L.), Kathellen, Kerolin, Leticia (Portiere), Tainara, Tamires. A disposizione: Costa L., Duda, Jaqueline, Luciana (Portiere), Ludmila, Micaelly, Millene, Nunes G., Palermo F., Tarciane, Vitoria A., Vitoria Yaya Allenatore: Sundhage P..

Reti: al 2′ st Adriana Maga (Brasile D) .

Ammonizioni: al 21′ st Caruso A. (Italia D).

Le dichiarazioni di Milena Bertolini alla vigilia

“Giocheremo in uno stadio ricco di fascino contro un avversario di assoluto livello, non vediamo l’ora che inizi la partita. tra meno di un anno in Australia e Nuova Zelanda troveremo squadre di questa caratura: se vogliamo continuare a crescere dobbiamo necessariamente confrontarci con nazionali di primissima fascia. Pia Sundhage è un’allenatrice molto brava, portandola sulla propria panchina la federazione brasiliana ha fatto un grande acquisto. Nella rosa hanno giocatrici piene di talento, ma ora grazie a lei la squadra è migliorata molto anche dal punto di vista dell’organizzazione di gioco”.

Le parole di Martina Rosucci alla vigilia

“Domani avrò l’onore di guidare le mie compagne, in questo raduno sono state convocate molte calciatrici giovani e mi ha fatto piacere sentire la responsabilità di doverle aiutare – ha dichiarato la centrocampista della Juventus prima della rifinitura – ogni momento qui è un regalo, indossare questa maglietta è sempre un onore ed è giusto provare a trasmettere questo spirito alle nuove arrivate. Sono sempre emozionatissima di essere qui: allenarsi e giocare con la Nazionale è un privilegio”.

L’elenco delle convocate

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Angelica Soffia (Milan), Alice Tortelli (Fiorentina);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Agnese Bonfantini (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Milan).

La presentazione del match

QUI ITALIA – Nel test contro la Seleção mancheranno diverse calciatrici, un lungo elenco di assenti a cui si sono aggiunte oggi anche Bartoli, Girelli, Giugliano e Schroffenegger, che non hanno potuto rispondere alla convocazione in quanto indisponibili. Al loro posto la Ct ha chiamato Cafferata, Bellucci e Baldi. Milena Bartolini dovrebbe affidarsi a un modulo 4-3-3 con Giuliani tra i pali e una difesa a tre composta da Bartoli, Bergamaschi, Boattin e Lenzini in difesa. A centrocampo Galli, Caruso e Cernoia. Tridente offensivo composto da Catena, Giacinti e Bonfantini.

La probabile formazioni dell’ Italia

ITALIA (3-4-1-2): Giuliani; Bartoli, Bergamaschi, Boattin, Lenzini, Galli, Caruso, Cernoia, Catena, Giacinti, Bonfantini. Ct. Bertolini.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro non verrà trasmesso in diretta televisiva o streaming.