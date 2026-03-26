Italia-Irlanda del Nord 2-0: Tonali e Kean firmano la vittoria, Azzurri in finale playoff Mondiali

Diretta Italia-Irlanda del Nord di Giovedì 26 marzo 2026: le reti di Tonali e Kean arrivano nel secondo tempo, in finale con la vincente di Galles-Bosnia

BERGAMO – Missione compiuta per l’Italia di Gennaro Gattuso, che allo stadio Olimpico supera 2-0 l’Irlanda del Nord nella semifinale playoff e conquista l’accesso alla finale che vale il pass per il Mondiale 2026. A decidere il match sono le reti di Tonali e Kean, entrambe nella ripresa, al termine di una gara dominata dagli Azzurri ma rimasta in bilico fino all’ora di gioco.

Indice

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: ITALIA-IRLANDA DEL NORD 2-0 SECONDO TEMPO 48' è finita! L'Italia supera 2-0 l'Irlanda del Nord e affronterà nella finale per ottenere la squalificazione mondiali la vincente tra Galles e Bosnia-Erzegovina. Grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime dirette 47' cross basso di Charles per Price ma mira alta 45' sulla punizione, mischia nell'area Azzurra ma Reid trova una copertura della difesa 45' assegnati 3 minuti di recupero 45' punizione per l'Irlanda del Nord quasi all'altezza della bandierina, fallo di Barella su Smyth 43' lascia il campo Kean per Raspadori 38' dentro Palestra e Pisilli per Tonali e Politano 35' Moise Kean!!! Raddoppio dell'Italia! Lancio morbido di Tonali, controllo con il destro e conclusione rapida con il mancino e pallone in porta dove aver baciato il palo interno 34' Reid per Spencer e Magennis per Donley 34' rovesciata spettacolare di Kean fuori! Tocco delizioso di Politano per il cross di prima di Barella ma Kean ha solo sfiorato il bersaglio 29' conlusione al volo di Barella, mira altissima 26' caparbio Kean che conquista un angolo e Politano protegge palla e regala un'altra chance della bandierina. Palla colpita di testa da Esposito e quasi sulla linea salva Hume 25' rinvio corto pericoloso di Donnarumma sui piedi un avversario che sorpreso non riesce ad agganciare la sfera in area! 23' fuori Devlin per Smyth 21' su verticalizzazione di Esposito diagonale di Kean in area da posizione defilata, respinge Charles che non trattiene, perfeziona la difesa 20' si alza la bandierina per offside di Barella 18' Pio Esposito e Gatti dentro per Retegui e Bastoni 17' fallo in attacco su Kean prezioso in copertura 13' giallo a Bastoni, trattenuta su Donley punita dal direttore di gara 11' Tonali!!!! Italia in vantaggio!!! Su cross di Politano palla deviata corta di testa sui piedi del giocatore e colpo dal limite dell'area con il destro alle spalle del portiere. Bella conclusione di prima intenzione e mira tenuta bassa 10' diagonale di Kean respinto a terra di Charles, bravo a distendersi sulla sua destra. Nulla di fatto sugli sviluppi dell'angolo 8' incredibile contropiede divorato da Retegui! Retropassaggio sciagurato della difesa intercettato dall'attaccante ma un controllo difettoso a tu per tu con Charles ha favorito il tuo intervento in uscita 6' punizione per l'Irlanda, fallo di Bastoni che protesta per la decisione 5' primo tentativo dal limite per Calafiori ma è poco più di un passaggio al portiere 4' azione corale e prolungata degli azzurri che guadagnano metri sono gli azzurri a muovere il primo pallone, nessun cambio nell'intervallo tutto pronto per la ripresa del gioco, le squadre sono tornate in campo PRIMO TEMPO 46' duplice fischio, squadre negli spogliatoi sullo 0-0 di partenza 46' lancio lungo per Retegui, conclusione in area da posizione leggermente defilata tra le braccia di Charles 44' concesso un minuto di recupero 42' settimo angolo per gli Azzurri, batte Dimarco forte sul primo palo dove svetta Bastoni ma di testa alza la mira 38' controllo e tentativo dal limite di Kean ma pallone un metro sopra la traversa 36' traversone insidioso in area azzurra, la difesa ha la meglio 33' continua a conquistare angolo la squadra di Gattuso, palla sul primo palo dove colpisce di testa Bastoni e deviazione della difesa sul fondo 29' varco per Retegui in area, diagonale deviato sul fondo dalla difesa 28' da Politano a Dimarco ma tentativo di scodellare la palla al centro respinta dalla difesa. Nuovo corner per l'esterno dell'Inter ma nulla di fatto 25' palla persa da Politano ma ottimo ripiegamento difensivo di Kean a evitare guai 20' corridoio per Galbraith bravo a infilarsi centralmente ma la sua conclusione in corsa viene smorzata dalla difesa, innocuo per Donnarumma. Nell'occasione avrebbe potuto servire un compagno libero 18' fermato in fuorigioco Politano, punizione affidata al portiere P. Charles 17' lancio di Barella per Kean che in area dopo un rimbalzo viene anticipato da Charles, bravo a rientrare 15' angolo insidioso per l'Irlanda del Nord, traiettoria che attraversa lo specchio della porta senza trovare nessuno 13' tentativo di S. Charles in verticale per Devlin ma non riesce a raggiungere la sfera 11' gioco fermo, fallo in attacco su Politano, gomito largo di Spencer 9' cross basso di Politano, la difesa non corre rischi e calcia sul fondo. Sugli sviluppi dell'angolo fischiato fallo in attacco a Locatelli 6' tiro cross di Dimarco verso il primo palo, tocca il portiere e non correre rischi e nuovo giro dalla bandierina. Sugli sviluppi batti e ribatti con la difesa che riesce a murare il tentativo ravvicinato di Tonali anticipato di un soffio 4' lungo lancio in verticale su Kean che in area dopo un controllo prova a concludere da posizione defilata viene chiuso in angolo. Sugli sviluppi palla sul secondo palo per la torre di Tonali non raccolta da nessuna e incrocio dei pali sfiorato 3' punizione conquistata da Donley, spinta di Bastoni a centrocampo. Palla scodellata in area dove Bastoni conquista punizione in copertura 2' primo possesso palla per l'Italia che viene subito pressata alta dagli avversari si parte! Calcio d'avvio battuto dall'Irlanda del Nord in maglia bianca, Italia nella classica Azzurra eseguiti gli inni nazionali a partire da quello irlandese Squadre in campo, tutto pronto per l'inizio del match! Un cordiale saluto e benvenuti alla diretta di Italia-Irlanda del Nord. Dalle 20:45 seguiremo il match valido per i playoff qualificazioni Mondiali 2026. TABELLINO ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (dal 18' st Gatti), Calafiori; Politano (dal 38' st Palestra), Barella, Locatelli, Tonali (dal 38' st Pisilli), Dimarco; Kean (dal 43' st Raspadori), Retegui (dal 18' st Esposito). A disposizione: Carnesecchi, Meret, Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Raspadori, Pisilli, Esposito, Cristante, Frattesi, Gatti, Scalvini. Commissario Tecnico: Gennaro Gattuso. IRLANDA DEL NORD (3-5-1-1): P. Charles; McConville, McNair, Hume; Spencer (dal 34' st Reid), Devenny, Galbraith, S. Charles, Devlin (dal 23' st Smyth); Price; Donley (dal 34' st Magennis). A disposizione: Peacock-Farrell, Hazard, Toal, Atcheson, Saville, Marshall, Kelly, Smyth, Lyons, Reid, Magennis, Brown. Commissario Tecnico: Michael O'Neill. Reti: all'11' st Tonali, al 35' st Kean Ammonizioni: Bastoni Recupero: 1' pt, 3' st

Le formazioni ufficiali di Italia-Irlanda del Nord

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Meret, Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Raspadori, Pisilli, Esposito, Cristante, Frattesi, Gatti, Scalvini. Commissario Tecnico: Gennaro Gattuso.

IRLANDA DEL NORD (3-5-1-1): Charles; McConville, McNair, Hume; Spencer, Devenny, Galbraith, S. Charles, Devlin; Price; Donley. A disposizione: Peacock-Farrell, Hazard, Toal, Atcheson, Saville, Marshall, Kelly, Smyth, Lyons, Reid, Magennis, Brown. Commissario Tecnico: Michael O’Neill.

Gattuso alla vigilia

Gattuso ha spiegato in conferenza stampa che da sette mesi, prima di addormentarsi e appena sveglio, continua a ripetersi la frase “portaci al Mondiale”. Ha aggiunto di non voler prendere in considerazione l’idea che le cose possano andare male, preferendo mantenere un atteggiamento positivo e ambizioso.

Secondo l’allenatore, serviranno grande tranquillità e la consapevolezza di affrontare avversari “con il veleno”, determinati e difficili da superare. Ha ribadito che raggiungere il Mondiale è un obiettivo fondamentale, perché significherebbe riportare la squadra dove è stata per molti anni, e possibilmente da protagonista.

Convocati

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli)

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus),Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centroccampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle)

Attacanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina),Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

L’arbitro

A dirigere il match sarà l’olandese Danny Makkelie, 43 anni, uno dei fischietti più esperti del panorama europeo. Con lui gli assistenti connazionali Steegstra e De Vries. Il quarto uomo sarà lo spagnolo Jesús Gil Manzano, mentre al VAR opererà una coppia tutta olandese: Van Boekel e Manschot come AVAR.

La presentazione del match

Giovedì 26 marzo, alle 20:45, alla New Balance Arena di Bergamo, andrà in scena Italia-Irlanda del Nord, primo turno dei playoff di qualificazione al Mondiale 2026.

Un passaggio obbligato dopo il secondo posto nel girone alle spalle della Norvegia. Ancora una volta, gli Azzurri si ritrovano a giocarsi tutto in 90 minuti, con il ricordo delle ultime due eliminazioni che aleggia come un monito.

La storia recente non aiuta a respirare: nel 2017 la doppia sfida con la Svezia costò l’accesso al Mondiale 2018; nel 2022, la sconfitta shock contro la Macedonia del Nord spense il sogno Qatar. Ora, per la terza qualificazione consecutiva, l’Italia è costretta a passare dai playoff, un percorso che aumenta la pressione e riduce al minimo il margine d’errore.

L’avversario: Irlanda del Nord in cerca dell’impresa

La squadra nordirlandese arriva a Bergamo con ambizioni chiare: tornare a un Mondiale per la prima volta dal 1986. Pur essendo arrivata terza nel proprio girone di qualificazione, ha conquistato il primo posto nel gruppo di UEFA Nations League, un segnale di crescita e solidità. Non sarà un avversario da sottovalutare, soprattutto in un contesto da dentro o fuori.

Per gli Azzurri non esistono alternative: vincere significa continuare a inseguire il biglietto per il 2026, perdere significherebbe scrivere un’altra pagina amara nella storia recente della Nazionale. La New Balance Arena si prepara a spingere l’Italia in una notte che può cambiare tutto.

COME ARRIVA L’ITALIA – Gattuso si affida al modulo 3-5-2 con Donnarumma tra i pali, protetto dal terzetto difensivo composto da Mancini, Bastoni e Calafiori. Sulle fasce agiranno Politano e Dimarco, mentre in mezzo al campo il peso della manovra ricadrà su Barella, Locatelli e Tonali, chiamati a garantire ritmo, qualità e inserimenti. In attacco, spazio alla coppia Retegui–Kean, scelta per fisicità e profondità.

COME ARRIVA L’IRLANDA DELNORD – Speculare anche l’assetto dell’Irlanda del Nord, guidata da Michael O’Neill, che risponde con Hazard in porta e una linea difensiva formata da McNair, McConville e Brown. A centrocampo, ampiezza affidata a Hume e Lewis, mentre la zona nevralgica sarà presidiata da Lyons, McDonnell e Galbraith. In avanti, il tandem Price–Donley

Le probabili formazioni di Italia-Irlanda del Nord

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. Commissario Tecnico: Gennaro Gattuso.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Commissario Tecnico: Michael O’Neill.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva du Rai Uno. In streaming su RaiPlay.