UEFA Nations League, Italia-Portogallo: precedenti e statistiche

Italia – Portogallo sarà decisiva per il futuro della nostra nazionale, avviciniamoci alla gara guardano i precedenti di questa partita e le statistiche del girone

MILANO – Nella serata di domani, 17 novembre, alle ore 20.45 nella splendida cornice di San Siro andrà in scena Italia – Portogallo. La sfida sarà valida per la quinta giornata di UEFA Nations League e in particolare potrebbe decretare chi, tra le due, andrà alla fase finale della competizione. Sono 26 i precedenti tra queste due nazionali e l’Italia comanda rispetto ai rivali con 18 vittorie contro 6, i pareggi sono soltanto due e l’ultimo risale al 1992 ( 0-0 negli USA in una amichevole). Per trovare l’ultima vittoria degli azzurri bisogna andare indietro di dieci anni quando, il 6 febbraio 2008 in una amichevole pre Europei, l’Italia di Donadoni si impose per 3-1 a Zurigo grazie alle reti di Toni, Cannavaro e Quagliarella, mentre per il Portogallo andò a segno Quaresma.

Da quella vittoria ci furono soltanto altri due scontri con la nazionale rosso-verde e furono altrettante le vittorie per gli iberici: la prima la decise Eder, mentre la seconda, disputata il 10 settembre 2018, l’ha decisa Andrè Silva. Come detto in precedenza la sfida si disputerà allo stadio Giuseppe Meazza di Milano dove l’Italia è imbattuta da 45 partite (32 vittorie e 13 pareggi), l’ultima sconfitta risale al 1925 contro l’Ungheria, anche se è ancora impresso nella nostra mente il brutto ricordo del 13-11-18 quando fu proprio un pareggio contro la Svezia ad escluderci dal mondiale. Nella partita di domani Giorgio Chiellini diventerà il settimo giocatore della nazionale a raggiungere la quota delle 100 presenze (davanti a lui Zoff,Pirlo, De Rossi, Maldini, Cannavaro e Gigi Buffon).

In caso di vittoria gli azzurri supererebbero il Portogallo e si piazzerebbero in testa al girone, ma in caso sia di pari che di sconfitta, la compagine iberica sarà qualificata con un turno di anticipo alle final-four. La vittoria potrebbe anche non bastare alla squadra di mister Mancini considerando che i rivali di domani devono giocare anche contro la Polonia già retrocessa.