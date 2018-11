La sfida di UEFA Nations League è la principali tra quelle previste nella giornata odierna. Nella notte successo dell’Internacional sull’America MG nella Serie A brasiliana

Il programma odierno del 16 novembre 2018 si è aperto nella notte con il campionato brasiliano e con il successo per 2-0 sull’America MG. A seguire anche l’amichevole tra Perù ed Ecuador con gli ospiti che passano grazie a una doppietta di Valencia nella ripresa. Se la UEFA Nations League si concentrerà nella serata, le amichevoli tra nazionali A e Under21 ci accompagneranno per tutta la giornata. In mattinata sfida di Coppa Italia per il Pescara Primavera che ospiterà il Sassuolo. Questa sera c’è anche Las Palmas – Granada per LaLiga2 spagnola. Andiamo a vedere il piano completo delle partite previste per oggi con i risultati aggiornati in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]