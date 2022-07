La partita Italia U19 – Repubblica Ceca U19 del 3 luglio 2022 in diretta: gara a senso unico con due reti per tempo. Ci sono anche le firme di Beccari e Dellaperuta ma non basta per centrare la qualificazione in semifinale

FRYDEK-MISTEK – Domenica 3 luglio, allo “Stovky Stadium’ di Frydek Mistek, l’Italia U19 dovrà affrontare le pari età della Repubblica Ceca nel suo ultimo impegno del girone A del Campionato Europeo di categoria; calcio di inizio alle ore 17.30. Sarà fondamentale vincere per continuare ad alimentare la speranza del passaggio del turno, ma potrebbe non bastare: per arrivare in semifinale servirà infatti anche la contemporanea sconfitta della Francia contro la Spagna e ribaltare una differenza reti che in questo momento vede le ragazze di Sbardella a -2, contro il +3 delle transalpine. Le semifinali sono in programma mercoledì 6 luglio, mentre la finale si disputerà sabato 9 luglio, alle ore 15, al Městský Stadium di Ostrava. A dirigere il match sarà la rumena Alina Peşu, coadiuvata dalle assistenti Miroslava Pastoreková, slovacca, e Despoina Demosthenous, cipriota. Quarto arbitro l’ungherese Katalin Sipos.

Tabellino

ITALIA U19 D: Beretta B., Arcangeli N., Battistini E., Beccari C., Corelli A. (dal 1′ st Cesarini E. M.), Ferrara A., Passeri A., Pavan M. (dal 33′ st Massimino M.), Pellinghelli A. (dal 19′ st Dellaperuta V.), Pfattner E. (dal 41′ st Berti A.), Robustellini C.. A disposizione: Bartalini V., Arrigoni G., Berti A., Bertucci S., Cesarini E. M., Dellaperuta V., Massimino M., Severini E. Allenatore: Sbardella E..

REPUBBLICA CECA U19 D: Berankova B., Cerna T., Duchackova K., Hlouchova R. (dal 1′ st Bendova L.), Huvarova D., Jelinkova L., Jonasova D. (dal 36′ st Kochanova A.), Ohlidalova T. (dal 17′ st Trckova N.), Pavlickova J., Pouvova S. (dal 7′ st Tenkratova D.), Svibkova A. (dal 1′ st Strizova S.). A disposizione: Fuchsova T., Bendova L., Dinh Thanhova K., Kochanova A., Prazienkova N., Strizova S., Tenkratova D., Tomanova A., Trckova N. Allenatore: Navratil J..

Reti: al 3′ pt Arcangeli N. (Italia U19 D), al 20′ pt Beccari C. (Italia U19 D), al 14′ st Arcangeli N. (Italia U19 D), al 45′ st Dellaperuta V. (Italia U19 D).

Ammonizioni: al 45′ pt Pfattner E. (Italia U19 D), al 10′ st Pavan M. (Italia U19 D) al 40′ st Tenkratova D. (Repubblica Ceca U19 D), al 45′ st Pavlickova J. (Repubblica Ceca U19 D).

Le parole di Arcangeli alla vigilia

“Se sono riuscita a fare così tanti gol è anche grazie al sistema di gioco adottato dal Mister, da come ci schiera in campo. È un sistema in cui siamo noi a dover avere il possesso della palla e a fare la partita: è la cosa più bella…Siamo molto convinte di quello che potremo fare domani e il nostro obiettivo è di vincere con un ampio margine per passare il turno. Dobbiamo sì sperare nella vittoria della Spagna nell’altra partita, ma per prima cosa dovremo essere concentrate sulla nostra gara”.

L’elenco delle convocate

Portieri: Viola Bartalini (Fiorentina), Beatrice Beretta (Tavagnacco);

Difensori: Elena Battistini (Roma), Sofia Bertucci (Juventus), Marika Massimino (Roma), Angela Passeri (Inter), Alice Pellinghelli (Sassuolo), Chiara Robustellini (Inter);

Centrocampiste: Giorgia Arrigoni (Hellas Verona), Erin Maria Patrizia Cerasini (Lazio), Anastasia Ferrara (Roma), Matilde Pavan (Inter), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Napoli);

Attaccanti: Nicole Arcangeli (Juventus), Chiara Beccari (Juventus), Alice Ilaria Berti (Sampdoria), Alice Corelli (Roma), Victoria Marie Della Peruta (Pomigliano), Elisa Pfattner (Juventus).

La presentazione del match

QUI ITALIA – Sbardella dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Berettas in porta e con la difesa composta al centro da Severini e Robustellini e sulle fasce da Passeri e Pellinghelli. In mezzo a campo Giai, Ferrara e Pavan; tridente offensivo formato da Pfattner, Beccari e Arcangeli.

QUI REPUBBLICA CECA – La Repubblica Ceca dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 con Fuchsová tra i pali e con Huvarová, Ohlídalová, Jelínková e Pavlíčkova a formare il blocco difensivo. In mediana Pouvová e Jonášova; sulla trequarti Ducháčková, Černá e Dinh Thanhová, a sostegno dell’unica punta Střížová.

Le probabili formazioni di Italia U19 – Repubblica Ceca U19

ITALIA (4-3-3): Beretta, Passeri, Severini, Robustellini, Pellinghelli, Giai, Ferrara, Pavan, Pfattner, Beccari, Arcangeli.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Fuchsová, Huvarová, Ohlídalová, Jelínková, Pavlíčkova, Pouvová, Jonášova, Ducháčková, Černá, Dinh Thanhová, Střížová.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai Sport+HD (canale numero 58 del Digitale Terrestre o 227 di Sky) e in streaming su RaiPlay.