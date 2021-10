Italia-Spagna 1-2, il tabellino: doppietta di Ferran Torres

Il tabellino di Italia-Spagna 1-2 il risultato finale: doppietta di Ferran Torres per il successo della Nazionale di Luis Enrique.

MILANO – Nel match valido per le semifinali di Nations League la Spagna batte 2-1 l’Italia conquistando l’accesso alla finale. Succede tutto, o quasi, nella prima frazione di gioco con la Nazionale di Luis Enrique che passa in vantaggio e raddoppia grazie ad una doppietta di Ferran Torres, nel mezzo il doppio giallo rimediato da Bonucci. Nel finale la Nazionale di Mancini accorcia con Pellegrini ma non basta. Con questo successo, dunque, la Spagna stacca il pass per la finale di Nations League che giocherà contro una tra Belgio e Francia mentre l’Italia torna a perdere una partita dopo una striscia di 37 gare. L’Italia giocherà la finale per il terzo posto.

Italia-Spagna 1-2: il tabellino del match

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella (72′ Calabria), Jorginho (64′ Pellegrini), Verratti (58′ Locatelli); Chiesa, Bernardeschi (46′ Chiellini), Insigne (58′ Kean). A disposizione: Sirigu, Meret, Chiellini, Calabria, Dimarco, Acerbi, Locatelli, Pellegrini, Cristante, Kean, Raspadori, Berardi. Allenatore: Mancini

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso; Koke (75′ Mikel Merino), Busquets, Gavi (84′ Sergi Roberto); Ferran Torres (49′ Pino), Oyarzabal, Sarabia (75′ Bryan Gil). A disposizione: Sanchez, De Gea, Reguilon, Eric Garcia, Porro, Inigo Martinez, Mikel Merino, Sergi Roberto, Rodri, Fornals, Pino, Bryan Gil. Allenatore: Luis Enrique

RETI: 17′ Ferran Torres (S), 45′ + 2′ Ferran Torres (S), 83′ Pellegrini (I)

AMMONIZIONI: Bonucci (I), Azpilicueta, Sarabia, Pino, Oyarzabal (S)

ESPULSIONI: Bonucci (I)

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: San Siro