Italia – Ucraina 1-1: Malinowski risponde a Bernardeschi

Un ottimo primo tempo non basta alla Nazionale di Mancini: Malinowski risponde all’iniziale vantaggio di Bernardeschi.

GENOVA – Nell’incontro amichevole giocato a Genova Italia e Ucraina si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Succede tutto nella seconda frazione di gioco con la Nazionale che passa in vantaggio, dopo dieci minuti, grazie al gol di Bernardeschi e la complicità di Pyatov. La gioia dei padroni di casa, però, dura pochissimo perché Malinowski fissa il punteggio sul definitivo 1-1 con un bel mancino al volo. Altro pareggio per la Nazionale di Mancini che tornerà in campo domenica per affrontare la Polonia nella UEFA Nations League.

Il racconto della partita

RISULTATO FINALE: ITALIA-UCRAINA 1-1 SECONDO TEMPO 94' Fine partita. 93' Due minuti alla fine del match. 91' Quattro minuti di recupero. 88' Da qualche minuto a questa parte, però, sta alzando il baircentro l'Italia. 86' Chance per l'Italia con Bonucci che, sugli sviluppi di un cross di Biraghi, colpisce di testa mandando alto. 84' Nella seconda metà del secondo tempo meglio l'Ucraina rispetto all'Italia. 82' Alla Nazionale di Mancini sta mancando l'ultimo passaggio in questo frangente di gara, l'Ucraina difende con ordine. 80' Seicento secondi più recupero alla fine del match, torna ad attaccare la compagine Azzurra. 78' Doppio cambio per l'Italia: in campo Pellegrini e Berardi per Barella e Insigne. 76' Ritmi complessivamente più bassi in questo secondo tempo, entrambe le squadre saranno impegnate in UEFA Nations League nei prossimi giorni. 74' Buon momento per la Nazionale ospite mentre l'Italia deve un po' riorganizzare le idee dopo il pareggio subito. 72' Ucraina ad un passo dal vantaggio con Malinowski che colpisce la traversa con un gran mancino su calcio di punizione. Sul prosieguo dell'azione Stepanenko colpisce di testa ma Donnarumma respinge. 70' Bonaventura per Verratti nell'Italia. 70' Venti minuti più recupero alla conclusione dell'incontro. Punizione da buona posizione in favore dell'Ucraina. 68' Metà della seconda frazione di gioco, torna ad attaccare a testa bassa la Nazionale mentre l'Ucraina chiude ogni angolo agli uomini di Mancini. 66' Pareggio col minimo sforzo per la Nazionale ucraina, tutto da rifare per l'Italia. 64' Pareggio degli ospiti con Malinowski che, sugli sviluppi del corner, insacca con un bel mancino al volo, 1-1. 62' GOOOOOOOOOOOOOOL UCRAINA! MALINOWSKI! 62' Eccola la reazione dell'Ucraina con Yaremchuk che calcia col destro dal limite ma Donnarumma si distende mandando in angolo. 62' Occasione per l'Italia con Chiesa che recupera un pallone e mette al centro ma Insigne non arriva sul pallone. 60' Siamo entrati nell'ultimo terzo di gara con l'Italia in vantaggio grazie al gol messo a segno da Bernardeschi poco fa. 59' Continua ad attaccare l'Italia sulle ali dell'entusiasmo mentre nell'Ucraina è entrato in campo Stepanenko. 57' Cambio nell'Italia con Bernardeschi che lascia spazio a Immobile. 56' Passa in vantaggio l'Italia con Bernardeschi che calcia col mancino da fuori, Pyatov non trattiene e la sfera si insacca per l'1-0. 55' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL ITALIA! BERNARDESCHI! 55' I due allenatori stanno pensando a qualche cambio, ne hanno sei a disposizione. Shevchenko ne ha già effettuato uno nell'intervallo. 53' Si sta giocando pochissimo in questi primi minuti della seconda frazione, gioco spezzettato a causa dei molti falli. 51' Cartellino giallo per Verratti, terzo del match e primo per la squadra guidata da Roberto Mancini. 50' Intanto sta cominciando a piovere copiosamente su Genova. 49' Insigne si incarica della battuta ma la barriera respinge la sua conclusione. Resta in attacco la formazione azzurra. 47' Punizione da ottima posizione in favore della Nazionale Italiana. 46' Ricomincia il secondo tempo di Italia-Ucraina. PRIMO TEMPO 47' Fine primo tempo. 46' Un minuto di recupero. 45' Si riprende a giocare. 44' Gioco fermo, un minuto di applausi per commemorare le vittime del Ponte Morandi. 43' Occasione per l'Italia con Insigne che rientra sul destro e calcia ma Pyatov respinge con i pugni. 42' Si gioca solo nella metà campo dell'Ucraina. 40' Trecento secondi alla fine, poi soltanto eventuale recupero per Italia e Ucraina. 38' Torna a farsi vedere l'Italia con Chiesa che riceve da Insigne e calcia col destro ma l'estremo ospite si distende e allontana. 36' Meno di seicento secondi più eventuale recupero alla conclusione della prima frazione di gioco. 34' Tanto possesso palla da parte degli uomini di Mancini che, però, non riescono a trovare il varco giusto. 32' Fase di stallo del match, squadre che stanno combattendo molto nella metà campo. 30' Mezz'ora di gioco al Ferraris con Italia e Ucraina ferme sullo 0-0, buona prestazione degli azzurri fino a questo momento. 28' La Nazionale di Shevchenko prova a farsi vedere ma l'Italia chiude ogni angolo di passaggio. 26' Si fanno vedere anche gli ospiti con Konoplyanka che incrocia col mancino ma Donnarumma blocca senza patemi. 24' Padroni di casa vicinissimi al vantaggio con Barella che esplode il destro dal limite ma Pyatov alza in corner. 24' Abbiamo superato da poco la metà della prima frazione di gioco, l'Italia ha avuto almeno 3-4 palle gol per andare in vantaggio. 22' Chance per l'Italia con Insigne che, sugli sviluppi di un cross da sinistra, calcia a giro col destro ma la sfera termina a lato di nulla. 21' Difesa molto alta della formazione ucraina, tante volte gli attaccanti azzurri sono stati pescati in fuorigioco. 19' E' una buona Italia fino a questo momento, Mancini da indicazioni soprattutto a Chiesa ed Insigne in questo primo scorcio di gara. 17' Prova a venir fuori anche l'Ucraina che, fino a questo momento, non ha impegnato in alcun modo Donnarumma. 15' Siamo giunti al primo quarto d'ora di gara, sempre 0-0 tra Italia e Ucraina. 14' Partita godibile fino a questo momento con l'Italia che attacca costantemente. 12' Sugli sviluppi del calcio franco di Bernardeschi Biraghi calcia col mancino da ottima posizione ma un difensore ucraino respinge. 11' Punizione da buona posizione in favore della Nazionale di Mancini. 10' Primi dieci minuti di gara, buona partenza dell'Italia che ha sfiorato il vantaggio un paio di volte. 8' Padroni di casa ad un passo dal vantaggio con Bonucci che, sugli sviluppi di un corner, calcia al volo ma l'estremo ospite salva con un miracolo. 7' Altra chance per l'Italia con Chiesa che recupera un buon pallone e calcia ma la sfera termina a lato dopo una deviazione. 6' Squillo dell'Italia con Bernardeschi che calcia col mancino a giro dal limite ma Pyatov respinge in qualche modo. 5' Pressing alto della Nazionale Italiana che sta provando a prendere in mano le redini del gioco. 3' Ritmi ancora bassi, le due squadre si stanno studiando in questo avvio di gara. 1' PARTITI! E' cominciata Italia-Ucraina! 20.40 Le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo in questo momento, inni Nazionali. 20.30 Le due squadre hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 20.19 Le due compagini sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 19.43 L'Ucraina risponde col 4-1-4-1 con Yaremchuk unica punta. 19.33 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per l'Italia con il tridente offensivo composto da Bernardeschi, Insigne e Chiesa. 19.30 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Italia-Ucraina. IL TABELLINO ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi (84' Piccini), Bonucci, Chiellini, Biraghi (88' Criscito); Verratti (70' Bonaventura), Jorginho, Barella (78' Pellegrini); Bernardeschi (57' Immobile), Insigne (78' Berardi), Chiesa. Allenatore: Mancini UCRAINA (4-1-4-1): Pyatov; Karavaev, Burda, Rakitskiy (88' Kryvtsov), Matvienko; Sydorchuk (56' Stepanenko); Marlos (46' Tsyhankov), Zinchenko, Malinowski, Konoplyanka (73' Petriak); Yaremchuk (76' A.Kravets [90' Butko]). Allenatore: Shevchenko RETI: 55' Bernardeschi (I), 62' Malinowski (U) AMMONIZIONI: Rakitiskiy, Burda (U), Verratti, Chiesa (I) ESPULSIONI: RECUPERO: 1' nel primo tempo, 4' nel secondo tempo STADIO: Luigi Ferraris

La presentazione del match

Da una parte c’è la Nazionale Italiana che non ha cominciato affatto bene la Nations League: pareggio con la Polonia e sconfitta contro il Portogallo per gli uomini di Mancini che domenica giocherà contro Lewandowski e compagini per risalire la china. Dall’altra parte, invece, c’è la Nazionale guidata da Andrij Shevchenko che, invece, ha quasi ipotecato il primo posto nel Gruppo 1 della Lega B grazie ai due successi contro Repubblica Ceca e Slovacchia. Martedì la Nazionale Ucraina potrà chiudere definitivamente i conti nel match casalingo contro la Repubblica Ceca.

QUI ITALIA – Mancini potrebbe schierare i suoi col 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, pacchetto difensivo composto da Florenzi e Criscito sulle fasce mentre nel mezzo Bonucci e Chiellini. A centrocampo Jorginho in cabina di regia con Barella e Verratti mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Insigne, Bernardeschi e Chiesa.

QUI UCRAINA – Gli ospiti dovrebbero schierarsi col 4-2-3-1 con Pyatov tra i pali, pacchetto arretrato composto da Karavaev e Matvienko sulle corsie esterne mentre al centro Kryvtsov e Rakitskiy. A centrocampo Stepanenko e Malinowski in cabina di regia mentre davanti spazio a Yarmolenko, Marlos e Konoplyanka a supporto di Yaremchuk.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa su RAI 1 alle ore 20.45, con il collegamento pre-partita che inizierà alle ore 20.30. Sarà inoltre possibile seguire il match in live streaming attraverso la piattaforma Rai Play.

Le probabili formazioni di Italia – Ucraina

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Criscito; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Bernardeschi, Insigne. A disposizione: Sirigu, Perin, Cragno, Acerbi, Criscito, Tonelli, Piccini, Emerson, Bonaventura, Gagliardini, Pellegrini, Berardi, Caprari, Giovinco, Immobile, Lasagna. CT: Mancini

UCRAINA (4-2-3-1): Pyatov; Karavaev, Kryvtsov, Rakitskiy, Matvienko; Stepanenko, Malinowski; Yarmolenko, Marlos, Konoplyanka; Yaremchuk. A disposizione: Boyko, Burda, Buyalskyy, Danchenko, Kacheridi, Lunin, Makarenko, Seleznov, Dyfochuk, Tsurikov, Tsygankov, Zinchenko. CT: Shevchenko

STADIO: Luigi Ferraris di Genova