Le partite di oggi 11 ottobre 2018: UEFA Nations League in primo piano

Elenco delle partite previste per giovedì 11 ottobre, in primo piano la UEFA Nations League con Polonia-Portogallo come sfida di cartello

CHORZOW – UEFA Nations League in primo piano in questo mercoledì. Il match di cartello di questa giornata metterà di fronte Polonia e Portogallo con l’Italia spettatrice interessata: da una parte ci sono i padroni di casa che hanno un solo punto in classifica mentre i lusitani sono in testa con tre.

Nella Lega B si giocherà Russia-Svezia, match si preannuncia interessante e che prenderà il via alle 21.45. Nella Lega C occhi puntati su Montenegro-Serbia mentre Scozia e Romania giocheranno fuori casa contro Israele e Lituania. Nella Lega D due sfide in programma: Far Oer-Azerbaigian e Kosovo-Malta.

EUROPA: UEFA Nations League – League A

20:45 Polonia – Portogallo

EUROPA: UEFA Nations League – League B

21:45 Russia Svezia

EUROPA: UEFA Nations League – League C

20:45

Israele – Scozia

Lituania – Romania

20:45 Montenegro – Serbia

EUROPA: UEFA Nations League – League D

20:45 Faerøerne – Azerbaigian

20:45 Kosovo – Malta

BRASILE: Coppa del Brasile

02:45 Cruzeiro – Corinthians

EUROPA: Europei U21 – Qualificazione

16:00 Israele U21 – Irlanda U21

18:00 Bielorussia U21 – Repubblica Ceca U21

18:30 Liechtenstein U21 – Portogallo U21

18:45 Islanda U21 – Irlanda del Nord U21

19:00 Albania U21 – Spagna U21

20:45 Inghilterra U21 – Andorra U21

MONDO: Amichevoli Nazionali

12:00 Bahrain – Siria

14:00 Hong Kong – Thailandia

17:00 Emirati arabi uniti – Honduras

18:30 Italia U21 – Belgio U21

19:30 Turchia Bosnia-Erzegovina

19:45 Argentina – Iraq

20:00 Francia Islanda

20:45 Galles Spagna

USA: USL

01:00 Atlanta United 2 – Pittsburgh

02:00 Da finire Saint Louis FC 0 – 0 Tulsa Roughnecks

04:00 Seattle 2 – Colorado Springs

05:00 Las Vegas Lights – Phoenix Rising

VENEZUELA: Primera Division – Clausura

23:00 Caracas – Carabobo