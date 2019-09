Juve Stabia – Ascoli 1-5, il tabellino

Un doppietta per Da Cruz trascina i bianconeri verso il terzo successo stagionale. La squadra di Zanetti ora è terza in classifica

CASTELLAMMARE DI STABIA – Netto successo dell’Ascoli a Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia. 5-1 il risultato finale ma reti che arrivano tutte nella ripresa. Dopo appena un minuto ci pensa Da Cruz a sbloccare il match con uno spunto personale e diagonale preciso a tu per tu con Branduani. L’attaccante realizza la sua doppietta pochi minuti più tardi quando conclude in area sul primo palo e trova la complicità del portiere. Fiammata ospite con Cisse ma la gara viene messa presto in archivio dagli ospiti che colpiscono prima con Chajia che sfrutta un’altra incertezza del numero uno di casa quindi nel finale arrivano anche i gol di Ardemagni su rigore e Pucino con una bella punizione che si infila sotto l’incrocio dei pali alla sinistra del portiere. Tre punti importante per i marchigiani che in classifica volano al 3° posto e che potranno sfruttare il turno casalingo nell’infrasettimanale per restare nei quartieri alti anche se lo Spezia risulta un avversario tutt’altro che agevole.

Il tabellino di Juve Stabia – Ascoli

Juve Stabia (4-3-3): Branduani; Vitiello, Troest, Tonucci (53′ Mezavilla), Germoni; Calò, Carlini, Di Gennaro (59′ Calvano); Elia, Cissé, Canotto (59′ Forte). A disposizione: Russo, Ricci, Addae, Izco, Vicente, Bifulco, Del Sole, Melara, Rossi. All. Caserta.

Ascoli (4-3-2-1): Leali; Pucino, Brosco, Gravillon, Padoin; Cavion, Petrucci (51′ Gerbo), Piccinocchi (67′ Troiano); Ninkovic, Chajia (80′ Ardemagni); Da Cruz. A disposizione: Lanni, Novi, Laverone, Andreoni, Valentini, D’Elia, Rosseti. All. Zanetti.

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Reti: 47′ Da Cruz, 55′ Da Cruz, 61′ Cissè, 79′ Chajia, 82′ rig. Ardemagni, 89′ Pucino

Ammoniti: 21′ Gravillon (A), 28′ Calo (J), 33′ Pucino (A), 36′ Tonucci (J), 40′ Cisse (J), 69′ Padoin (A), 90’+2 Calvano (J)

Espulso: 90’+3 Calvano (J)

Recupero: 1 minuto nel primo tempo e nella ripresa