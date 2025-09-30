Diretta di Juve Stabia-Mantova di Martedì 30 settembre 2025: le reti gialloblù arrivano nei primi 20 di gioco, Mancuso accorcia nel recupero

CASTELLAMARE DI STABIA – La Juve Stabia conquista tre punti fondamentali nella 6ª giornata di Serie B 2025/2026, superando il Mantova 2-1 allo stadio Romeo Menti. Una vittoria costruita nel primo tempo grazie alle reti di Ruggero e Candellone, che conferma l’ottimo momento della squadra di Ignazio Abate, ancora imbattuta in campionato. Il gol di Mancuso nel recupero serve solo a rendere meno amaro il passivo per i virgiliani.

Cronaca della partita

Partenza sprint per le Vespe: al 5′ Ruggero sblocca il match con un colpo di testa su corner, sorprendendo la difesa ospite. Al 20′ arriva il raddoppio: Candellone riceve da Correia, si gira in area e batte Festa con un rasoterra preciso.

Il Mantova fatica a reagire, mentre la Juve Stabia controlla il ritmo e sfiora il tris con Burnete e Maistro. Nella ripresa, gli ospiti provano a riaprire la gara con Bragantini e Paoletti, ma Confente è attento. Al 74′ il portiere gialloblù viene ammonito per perdita di tempo.

Nel finale, la squadra di Possanzini si riversa in avanti. Al 94′ Mancuso, subentrato a Bonfanti, trova il gol del 2-1 con un destro angolato dopo una sponda di Trimboli. Troppo tardi per cambiare l’esito del match.

Tabellino

JUVE STABIA: Confente A., Ruggero M. (dal 34′ st Bellich M.), Varnier M., Giorgini A., Carissoni L., Mosti N. (dal 1′ st Pierobon C.), Leone G., Piscopo K. (dal 34′ st Zuccon F.), Correia O., Candellone L. (dal 31′ pt Maistro F.), Gabrielloni A. (dal 8′ st Burnete R.). A disposizione: Baldi M., Bellich M., Boer P., Burnete R., De Pieri G., Duca E., Maistro F., Pierobon C., Reale F., Signorini A., Stabile G., Zuccon F. Allenatore: Abate I..

MANTOVA: Festa M., Maggioni T. (dal 28′ st Radaelli N.), Mantovani V., Cella S., Castellini A., Wieser D. (dal 11′ st Paoletti F.), Artioli F. (dal 32′ st Mensah D.), Bragantini D., Trimboli S., Marras T. (dal 11′ st Fiori A.), Bonfanti N. (dal 32′ st Mancuso L.). A disposizione: Andrenacci L., Bani C., Caprini M., Fiori A., Galuppini F., Majer Z., Mancuso L., Mensah D., Mullen S., Paoletti F., Pittino T., Radaelli N. Allenatore: Possanzini D..

Reti: al 5′ pt Ruggero M. (Juve Stabia) , al 20′ pt Candellone L. (Juve Stabia) al 45’+4 st Mancuso L. (Mantova) .

Ammonizioni: al 40′ pt Mosti N. (Juve Stabia), al 29′ st Varnier M. (Juve Stabia) al 45′ pt Trimboli S. (Mantova), al 25′ st Paoletti F. (Mantova), al 36′ st Radaelli N. (Mantova).

Le formazioni ufficiali di Juve Stabia-Mantova

JUVE STABIA (3-4-2-1): Confente; Ruggero, Varnier, Giorgini; Carissoni, Leone, Correia, Mosti; Piscopo, Candellone; Gabrielloni. A disposizione: Signorini, Boer, Reale, Bellich, Burnete, Pierobon, Baldi, Stabile, Duca, De Pieri, Maistro, Zuccon. Allenatore: Ignazio Abate.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Mantovani, Cella, Castellini; Wieser, Artioli; Bragantini, Trimboli, Marras; Bonfanti. A disposizione: Andrenacci, Senan, Bani, Mensah, Mancuso, Fiori, Galuppini, Radaelli, Caprini, Paoletti, Majer, Pittino. Allenatore: Davide Possanzini.

Convocati Juve Stabia

Portieri: 1 Confente, 16 Signorini, 23 Boer

Difensori: 3 Reale, 4 Ruggero, 6 Bellich, 13 Varnier, 15 Baldi, 19 Stabile, 24 Carissoni, 33 Giorgini.

Centrocampisti: 10 Pierobon, 20 Duca, 29 Correia, 37 Maistro, 45 Zuccon, 55 Leone, 98 Mosti.

Attaccanti: 7 Burnete, 9 Gabrielloni, 11 Piscopo, 21 De Pieri, 27 Candellone.

Presentazione del match

Martedì 30 settembre, alle ore 20.30, allo Stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia,, andrà in scena Juve Stabia-Mantova, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie B 2025/26 che si gioca in turno infrasettimanale.

Le Vespe arrivano all’appuntamento con un curioso primato: sono ancora imbattute, ma hanno vinto una sola volta nelle prime cinque giornate, collezionando ben quattro pareggi. Un cammino solido ma non ancora brillante, soprattutto in casa, dove la squadra non ha mai trovato la via del gol. Il tecnico punta sulla compattezza e sulla tenuta difensiva, ma serve un cambio di passo per trasformare la continuità in vittorie.

Il Mantova, invece, è in piena turbolenza. Tre sconfitte consecutive hanno messo in discussione la posizione di Davide Possanzini, a cui la società ha concesso due gare per invertire la rotta e salvare la panchina. La trasferta in Campania si preannuncia complicata, sia per il momento negativo che per l’ambiente caldo del Menti.

A dirigere la gara sarà Andrea Calzavara di Varese, coadiuvato dagli assistenti Mattia Pascarella di Nocera Inferiore e Matteo Pressato di Latina, quarto uomo Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta. Al Var ci sarà Manuel Volpi di Città della Pieve, Avar Emanuele Prenna di Molfetta.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA – La Juve Stabia dovrebbe affidarsi al consueto 3-5-2. Tra i pali spazio a Confente, con Ruggero, Bellich e Stabile a comporre il terzetto difensivo. Sulle fasce agiranno Carissoni e Piscopo, mentre in mezzo al campo ci saranno Correia, Leone e Pierobon, chiamati a garantire equilibrio e qualità. In attacco, confermata la coppia Candellone–Mosti, con l’obiettivo di sbloccare finalmente il tabù del gol casalingo.

COME ARRIVA IL MANTOVA – Il Mantova, invece, dovrebbe presentarsi con un 4-3-3 offensivo. Festa sarà il portiere titolare, protetto da una linea difensiva composta da Maggioni, Mantovani, Cella e Bani. A centrocampo spazio a Trimboli, Majer e Wieser, mentre il tridente offensivo sarà formato da Mensah, Bonfanti e Caprini. Una formazione che cerca riscatto dopo tre sconfitte consecutive e che dovrà dimostrare compattezza e determinazione per salvare la panchina di Possanzini.

Probabili formazioni di Juve Stabia-Mantova

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Ruggero, Bellich, Stabile; Carissoni, Correia, Leone, Pierobon, Piscopo; Candellone, Mosti. Allenatore: Abate.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Mantovani, Cella, Bani; Trimboli, Majer, Wieser; Mensah, Bonfanti, Caprini. Allenatore: Possanzini

Dove vedere la partita in TV e streaming

