Diretta Juve Stabia – Monopoli: risultato in tempo reale

La partita Juve Stabia – Monopoli del 27 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per la prima giornata del Girone C di Serie C, calcio d’inizio alle ore 17:30

CASTELLAMMARE DI STABIA – Alle ore 17:30 di domenica 27 settembre, si terrà Juve Stabia – Monopoli, sfida utile per la prima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. Da una parte, i padroni di casa che, lo scorso anno, hanno chiuso il campionato di Serie B al penultimo posto che li ha condannati alla retrocessione dal torneo cadetto. L’ultimo incontro disputato lo scorso anno dalla squadra campana era terminato con la sconfitta, fuori casa, con il risultato di 3-1 contro il Cosenza. Il Monopoli, invece, aveva perso l’ultima gara casalinga, giocata con la Ternana, per 0-1 venendo eliminato dai play off.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

JUVE STABIA:. A disposizione:



MONOPOLI:. A disposizione:







Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Romeo Menti di Napoli alle ore 17:30 di domenica 27 settembre, per il primo turno del girone C di Serie C. Due moduli diversi, quelli proposti, che mostrano comunque una discreta propensione offensiva. I padroni di casa hanno già disputato la prima gara ufficiale della stagione, la sfida di Coppa Italia con il Tritium vinta per 2-1. La compagine ospite, allo stesso modo, ha giocato la prima gara ufficiale, sempre di Coppa Italia, vinta in casa con il Modena 1-0.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, la Juve Stabia dovrebbe proporre il trio composto da Golfo, Della Pietra e Guarracino in attacco. Berardocco troverà sicuramente spazio al centro del campo. Il Monopoli del tecnico Scienza, a differenza degli avversari, potrebbe schierare il tandem formato da Starita e Montero sul fronte offensivo. Infine, Paolucci dovrebbe partire al centro della linea mediana.

JUVE STABIA (4-3-3): Lazzari; Todisco, Codromaz, Troest, Oliva; Berardocco, Mastalli, Grimaldi; Golfo, Della Pietra, Guarracino. Allenatore: Pasquale Padalino.

MONOPOLI (3-5-2): Pozzer; Sales, Giosa, Mercadante; Tazzer, Paolucci, Giorno, Piccinni, Zambataro; Starita, Montero. Allenatore: Scienza

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso la piattaforma Eleven Sports. Sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming attraverso il servizio disponibile su pc, tablet o smartphone. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 17:30, per un incontro gradevole.