Juve Stabia – Pisa: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juve Stabia – Pisa di Domenica 29 Settembre 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 7a giornata della Serie B

CASTELLAMMARE DI STABIA – Domenica 29 Settembre 2024, alle ore 15:00, sarà disputata la partita Juve Stabia – Pisa, valida per la settima giornata della Serie B. La gara, che si disputerà allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sarà diretta dal fischietto Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Perrotti Giuseppe (Campobasso) – Ricciardi Fabrizio Aniello (Ancona), quarto uomo sarà Di Reda Antonio (Molfetta). Al Var Ghersini Davide (Genova) e Avar Pagnotta Orlando (Nocera Inferiore, VAR PRO).

Nella scorsa sesta giornata di campionato, la Juve Stabia è affondata a Modena, subendo una sconfitta per 3 a 0 dai lariani. Pur con molte recriminazioni sulle decisioni del Var, la squadra è parsa confusa e senza aggressività, nonostante gli auspici di Mister Pagliuca, le vespe hanno inciso ben poco, nonostante qualche occasione che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match. Sterilità che si conferma con un solo gol nelle ultime 3 gare a fronte dei sei subiti.

Il Pisa, invece, arriva da capolista indiscussa di questa serie B. I nerazzurri di Inzaghi hanno battuto il Brescia nell’ultimo turno di campionato e hanno guadagnato altri 2 punti a seguito della decisione della Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale che ha assegnato la vittoria a tavolino per 3 a 0 per la gara contro il Cittadella. Nel testa a testa, la Juve Stabia arriva da due sconfitte consecutive, mentre il Pisa arriva da imbattuto nelle ultime quattro gare. In riferimento agli scontri diretti, gli ultimi risalgono alla stagione 2019-2020 con un pareggio ed una vittoria dei Toscani. I bookmakers, tuttavia, vedono una gara molto equilibrata, e non escludono un pareggio fra le due formazioni.

Presentazione della partita

QUI CASTELLAMMARE – L’ambiente gialloblù non è dei migliori. La serie negativa che continua, i gol presi, e il gioco non espresso fa respirare aria di contestazione. Gli stessi calciatori si sono messi in discussione e in settimana: il centrocampista Mosti ha dichiarato “Ci siamo già riuniti, abbiamo fatto una riunione interna tra gruppo, staff e Presidente. Dobbiamo ritrovarci, mantenerci umili e ripartire più forti di prima”. Ma più di tutti, sotto la lente d’ingrandimento è finito il tecnico Pagliuca, che vede sotto accusa la sua gestione dei cambi, e l’assetto difensivo a tre che non convince. E il tecnico deve districarsi non solo tra i dubbi difensivi se a tre nuovamente o se cambiare, ma anche in attacco deve scegliere tra il tandem Candellone-Adorante con un trequartista in meno (Mosti o il nuovo acquisto Maistro). Dubbi anche sulla presenza di Artistico, per rinvigorire la fase di costruzione apparsa troppo timida anche il quel di Modena, una certezza il rientro di Varnier, che verrà impiegato dal primo minuto. Il tecnico, comunque, in conferenza ha spronato la squadra “Non possiamo fare a meno di lottare, senza cercare alibi o guardare ad altri aspetti. Tante volte la differenza nelle gare la fa un centimetro; noi dobbiamo portare dalla nostra parte quel centimetro con cattiveria, morso e voglia di dare tutto”.

QUI PISA – Ben diverso l’umore della squadra toscana, che arriva a Castellammare da capolista solitaria e con due punti in più in classifica: la Corte Sportiva d’appello ha assegnato ai nerazzurri la vittoria a tavolino sul Cittadella, portando il Pisa al comando con 16 punti, a più tre sullo Spezia. I numeri della squadra di Inzaghi sono tra i migliori in europa: le statistiche parlano di un’impressionante mole di passaggi effettuati nell’area avversaria, di occasioni create e di tiri in porta quasi al doppio dei prossimi avversari che i toscani andranno ad affrontare. Il tecnico. Però, non si fida dei prossimi avversari: “Sarà una bella partita. Voglio vedere la reazione della squadra. La gara sarà difficile, da giocare con lo spirito giusto. Spero che ogni gara ci dia qualcosa in più. Vogliamo dare continuità alle nostre vittorie in campionato”. Sul fronte squadra, Inzaghi dovrà fare a meno degli infortunati Mlakar e Tramoni, ma non prevede alcun cambio di modulo. Difficile rivedere il tridente, in attacco confermatissimo il capocannoniere Bonfanti, confermata la linea difensiva che bene sta facendo con i soli 7 gol incassati.

Probabili formazioni di Juve Stabia – Pisa

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam; Folino, Bellich, Ruggero; Floriani Mussolini, Buglio, Leone, Rocchetti; Mosti, Maistro; Adorante. Allenatore: Pagliuca

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G. Bonfanti; Piccinini, Marin, Abildgaard, Beruatto; Arena; Moreo, N. Bonfanti. Allenatore: Inzaghi

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Juve Stabia – Pisa, valida per la giornata 7 del campionato Serie B, verrà trasmessa in diretta su Dazn.

