Juve Stabia – Virtus Francavilla: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juve Stabia-Virtus Francavilla di sabato 16 dicembre in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C 2023-2024

CASTELLAMMARE DI STABIA – Sabato 16 dicembre allo stadio Romeo Menti andrà in scena Juve Stabia-Virtus Francavilla, gara valevole per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C 2023-2024: calcio d’inizio alle ore 18:30. Da una parte, la formazione di Guido Pagliuca reduce da sette risultati utili consecutivi, tre pareggi e quattro vittorie. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Roberto Occhiuzzi che vengono da due pareggi dopo il ritrovato successo nel derby col Brindisi (2-0).

Dopo il pareggio di Crotone, i gialloblù restano in vetta al Girone C a quota 36 (+3 dal Picerno secondo) con dieci vittorie, sei pareggi e un pareggio mentre la Virtus Francavilla è in zona play-out al sedicesimo posto (-1 dal Monopoli prima squadra salva) con 17 punti frutto di quattro successi, cinque pareggi e otto ko.

Ultimi precedenti in Campania che sorridono alla Juve Stabia: cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Luca Cherchi della sezione di Carbonia coadiuvato dagli assistenti Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 e Federico Fratello di Latina. Quarto Ufficiale: Michele Pasculli di Como.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI JUVE STABIA-VIRTUS FRANCAVILLA]

JUVE STABIA:. A disposizione:



VIRTUS FRANCAVILLA:. A disposizione:



Reti:



I convocati della Juve Stabia

Portieri: Esposito, Signorini, Thiam

Difensori: Andreoni, Bachini, Baldi, Bellich, D’Amore, Folino, La Rosa, Mignanelli, Picardi, Vimercati

Centrocampisti: Buglio, Erradi, Gerbo, Guarracino, Leone, Maselli, Romeo, Ruggiero

Attaccanti: Aprea, Bentivegna, Candellone, Piovanello, Piscopo, Rovaglia

I convocati della Virtus Francavilla

Portieri: Carretta, Ruggiero, Forte

Difensori: De Marino, Yakubiv, Lo Duca, Fekete

Centrocampisti: Biondi, Di Marco, Carella, Izzillo, Nicoli, Serio, Macca, Enyan, Fornito, Latagliata

Attaccanti: Artistico, Polidori, Zuppel, Vantaggiato

Presentazione del match

QUI JUVE STABIA – Tra i pali Thiam con Andreoni, Bachini, Bellich e Mignanelli a comporre la linea difensiva. A centrocampo Buglio, Leone ed Erradi mentre in avanti spazio al tridente offensivo composto da Romeo, Candellone e Piscopo.

QUI VIRTUS FRANCAVILLA – A protezione di Forte ci saranno De Marino, Fekete e Yakubiv. Sugli esterni Biondi e Di Marco con Fornito e Izzillo in mezzo al campo. In avanti spazio a Macca sulla trequarti alle spalle di Polidori e Artistico.

Le probabili formazioni di Juve Stabia-Virtus Francavilla

JUVE STABIA (4-3-3): Thiam; Andreoni, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Erradi; Romeo, Candellone, Piscopo. Allenatore: Guido Pagliuca

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-1-2): Forte; De Marino, Yakubiv, Fekete; Biondi, Fornito, Izzillo, Di Marco; Macca; Polidori, Artistico. Allenatore: Roberto Occhiuzzi

Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport, al canale 254 dell’emittente televisiva. Inoltre, il match sarà disponibile anche su Sky Go, la piattaforma disponibile su smartphone e tablet per tutti gli abbonati. Altra opzione Now TV.