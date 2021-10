Juventus – Chelsea Femminile 1-2: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Juventus – Chelsea del 13 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca. Dove vedere il match valido per la fase femminile della Champions League femminile 2021/2022

TORINO – Questa sera, mercoledì 13 ottobre, alle ore 21, all’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena Juventus – Chelsea, incontro valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League femminile 2021/2022. Le bianconere. Le bianconere sono reduci dalla vittoria esterna per 0-3 contro il Servette e in campionato dal 2-0 contro il Napoli; gli ospiti dal pareggio casalingo per 3-3 contro il Wolfsburg. La Juventus ha comunicato che per l’occasione i tifosi potranno accedere gratuitamente sugli spalti dello stadio, fino al riempimento del 50% della capienza.

La cronaca diretta e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: JUVENTUS-CHELSEA FC WOMEN 1-2 SECONDO TEMPO 69' Gol di Pernille Harder. Conclusione vincente e risultato che adesso è il seguente: 1 a 2 46' Finisce l'intervallo, il secondo tempo può riprendere, buon divertimento! PRIMO TEMPO 45' Non c'è più tempo, si conclude la prima frazione di gioco tra Juventus e Chelsea FC Women, all'intervallo siamo sul risultato di 1 a 2. Fra qualche istante saremo pronti con il secondo tempo 37' Rete! Barbara Bonansea! e risultato che cambia 31' Rete di Erin Cuthbert! Superato il portiere, si modifica il risultato. Adesso siamo 0 a 1 1' L'arbitro da inizio alla partita!



Juventus – Chelsea FC Women in campo, siamo pronti a commentare il match nella speranza di divertici assieme JUVENTUS:. A disposizione:. Allenatore: Joe Montemurro.



CHELSEA FC WOMEN:. A disposizione:. Allenatore: Emma Hayes.



Formazioni ufficiali della partita

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci, Pedersen, Cernoia; Bonansea, Girelli, Hurtig. A disposizione: Aprile, Hyyrynen, Nilden, Staskova, Giai, Zamanian, Caruso, Bonfantini, Beccari, Pfattner, Lenzini. Allenatore: Montemurro.

CHELSEA (3-4-3): Berger; Bright, Carter, Eriksson; Cuthbert, Leupolz, Ji, Reiten; Kirby, Kerr, Harder. A disposizione: Musovic, Telford, Nouwen, Ingle, England, Fleming, Mjelde, Charles, Spence, Andersson, Fox. Allenatore: Hayes.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – Montemurro dovrebbe far scendere la squadra in campo col modulo 4-3-3 con Peyraud-Magnin in porta e difesa composta dalla coppia centrale Gama-Salvai e ai lati da Skovsen e Boattin. A centrocampo Rosucci, Zamanian e Caruso. Tridente offensivo formato da Bonansea, Girelli e Hurtig.

QU CHELSEA – Probabile modulo 3-4-3 per il Chelsea con Berger tra i pali e retroguardia composta da Bright, Carter ed Eriksson. In mezzo al campo Ji e Leupolz; sulle fasce Cuyhbert e Reien. In attacco England, Kerr e Harder.

Le probabili formazioni di Juventus – Chelsea

JUVENTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin; Skovsen, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci, Zamanian, Caruso; Bonansea, Girelli, Hurtig. Allenatore: Montemurro.

CHELSEA (3-4-3): Berger; Bright, Carter, Eriksson; Cuthbert, Ji, Leupolz, Reiten; England, Kerr, Harder. Allenatore: Hayes.

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita Juventus – Chelsea Femminile verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su DAZN. Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smartphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.