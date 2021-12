Women’s Champions League, Chelsea – Juventus 0-0: diretta e risultato

La partita Chelsea – Juventus del Mercoledì 8 dicembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la Women’s Champions League

LONDRA – Mercoledì 8 dicembre 2021, alle ore 21:00 si gioca Chelsea – Juventus, incontro valevole per la giornata 5 della Women’s Champions League. Non si tratta della prima sfida tra le due squadre che si ritrovano ad affrontarsi dopo che l’ultima volta il Chelsea si è imposta per 1-2. Appuntamento allo stadio Kingsmeadow dove il match sarà sotto la direzione dell’arbitro Persson. Pronostico a favore della Chelsea con i bookmakers che quotano questo successo a 1.15. Sguardo agli ultimi cinque incontri disputati dove il Chelsea ha ottenuto 5 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte realizzando 20 gol e subendone 0. La Juventus ha ottenuto invece 4 vittorie, 1 pareggi e 0 sconfitte realizzando 19 reti e subendone 3. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca dalle ore 21:00 con aggiornamento del risultato e dei principali fatti. Chelsea in testa alla classifica di Champions League Donne con 10, Juventus si trova in seconda posizione con 7 mentre in terza troviamo Wolfsburg con 5. Appuntamento con la storia per le bianconere che vedono a un passo la possibile qualificazione agli ottavi di finale della competizione.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: CHELSEA - JUVENTUS 0-0 (1'T) PRIMO TEMPO 35' pazzesca parata di Peyraud Magnin! 34' cross di Kirby in area delizioso per Kerr, la giocatrice stacca troppo in anticipo e fallisce una comoda palla da spingere da due passi in fondo al sacco! 28' cross in area di Cuthbert, in tilt la difesa bianconera che con non poco affanno riesce comunque ad alleggerire 27' travolgente azione della Kerr che supera il marcatore quindi in area aggira il portiere e destro da posizione molto defilata che passa molto vicino alla porta! 24' cross dalla Cuthbert dalla destra, traiettoria che inganna un pò portiere bianconero che interviene goffamente ma grande intervento della Lundorf a evitare un tap in da due passi della Kerr 24' prova a prendere in mano il match il Chelsea, per adesso la Juventus è costretta a correre dietro alla avversarie 22' bolide dal limite dell'area con il mancino di Kerr, grande risposta della Peyraud Magnin sopra la traversa! Nulla di fatto sugli sviluppi del corner 21' tiro cross insidioso di Kerr a scavacalcare il portiere ma riesce a recuperare ed evitare di essere beffata dalla traiettoria 17' filtrante in area della Girelli intercettata dalla difesa, interessante occasione di 2 contro 2 14' tentativo dalla lunga distanza per il Chelsea, sfera molto alta al termine di una bell'azione collettiva 11' corner conquistato dal Chelsea ma prima si verificano le condizioni della Boattin che ha preso la pallonata sul fianco: battuta sul primo palo della Cuthbert, intercetta la difesa 7' conclusione della Kirby da fuori area piuttosto fiacca, blocca il portiere 5' troppo lungo un lancio per la Hurtig, palla tra le braccia della Berger che fa ripartire le compagne 2' brivido per la difesa juventina, su palla dalla sinistra rasoterra, conclusione di prima intenzione per la Cuthbert e intervento della Peyraud Magnin con palla che incoccia sulla traversa prima di finire sul fondo! Sugli sviluppi il portiere bianconere riesce ad allontanare di pugni partiti! Calcio d'avvio battuto dal Chelsea nella classica maglia blu, Juventus in quella bianconera Ci siamo! Chelsea e Juventus fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio del match! Assenze Gama (al suo posto la Lenzini) e Cernoia tra le bianconere, 4-3-3 a confronto Cari lettori di Calciomagazine e appassionati tifosi della Juventus, questa sera le bianconere sono pronte a fare la storia in Women's Champions League affrontando il Chelsea nell'ultima gara della fase a girone sperando in una qualificazione agli ottavi di finale. Dalle 21 seguiremo le azioni salienti del match, di seguito le scelte dei due allenatori. TABELLINO CHELSEA (3-4-3): Berger; Bright, Carter, Eriksson; Cuthbert, Ingle, Ji, Reiten; Harder, Kerr, Kirby. A disposizione: Musovic, Telford, Nouwen, Leupolz, England, Fleming, Charles, Spence, J. Andersson, Fox. Allenatore: Emma Hayes JUVENTUS (4-3-3): Peyraud Magnin; Boattin, Salvai, Lenzini, Lundorf; Zamanian, Pedersen, Rosucci; Hurtig, Girelli, Bonansea. A disposizione: Aprile, Hyyrynen, Gama, Nilden, Staskova, Giai, Caruso, Bonfantini, Arcangeli, Beccari, Pfattner. Allenatore: Joe Montemurro Reti: Ammonizioni: Recupero:

Formazioni ufficiali

CHELSEA (3-4-3): Berger; Bright, Carter, Eriksson; Cuthbert, Ingle, Ji, Reiten; Harder, Kerr, Kirby. A disposizione: Musovic, Telford, Nouwen, Leupolz, England, Fleming, Charles, Spence, J. Andersson, Fox. Allenatore: Emma Hayes

JUVENTUS (4-3-3): Peyraud Magnin; Boattin, Salvai, Lenzini, Lundorf; Zamanian, Pedersen, Rosucci; Hurtig, Girelli, Bonansea. A disposizione: Aprile, Hyyrynen, Gama, Nilden, Staskova, Giai, Caruso, Bonfantini, Arcangeli, Beccari, Pfattner. Allenatore: Joe Montemurro

Curiosità sul match

Le bianconere al momento hanno fatto il pieno di successo in trasferta in questa edizione della competizione avendo superato il Vllaznia quindi nella fase a gironi sia il Servette che il Wolfsburg. Accuratezza nel passaggio sia per il Chelsea che per la Juventus con una percentuale pari rispettivamente all’84.7% e 79%. Lisa Boattin detiene al momento un record ovvero di aver giocato tutti i minuti con la maglia della Juventus in questa fase a girone oltre che a quelle di qualificazione mentre Cristiana Girelli è andata a segno nelle ultime due contro il Wolfsburg (doppietta in casa e propiziato l’autogol in trasferta) per un totale di 6 marcature in UWCL. Lo riferisce il sito ufficiale del club bianconero.

Mister Montemurro: “Domani ci proveremo, io ci credo sempre”

Il tecnico delle bianconere, Montemurro si dice fiducioso per l’ultima gara dalla fase a gironi: “Sappiamo di non poter sbagliare né tatticamente né tecnicamente e abbiamo lavorato su questo, ma voglio lo stesso atteggiamento dell’Allianz Stadium”. Quindi ha parlato del suo ritorno a Londra: “Tornare a Londra per me è senz’altro emozionante. Qui con l’Arsenal ho vissuto belle sfide, conosco bene questo campo. Stavo aspettando questa sfida, non vedo l’ora inizi la partita domani e sono felice di essere qui con la Juve”. Giocare senza fare troppi calcoli e cercando di confermare il processo di crescita che il gruppo sta facendo in questi mesi: “Cercheremo di sorprendere il Chelsea, ma sappiamo che vincere queste partite è difficilissimo. Io voglio vedere un miglioramento costante e so che le ragazze rappresenteranno la squadra nel miglior modo possibile. Domani ci proveremo, io ci credo sempre. Credo nelle ragazze e nel nostro lavoro. Le prestazioni fatte ci dicono che la strada è giusta, abbiamo fatto un salto importante, ora capiamo come continuare a crescere”. Per Cristiana Girelli un periodo molto intenso che prosegue con una tappa importante della stagione: “Domani come una finale? Tutte le gare europee giocate finora sono state come una finale, forse quella di Wolfsburg era la più importante, ma domani può essere fondamentale. Fare risultato qui vorrebbe dire scrivere la storia e soprattutto sarebbe cruciale per la qualificazione”.

L’allenatore del Chelsea Emma Hayes

In casa Chelsea ha parlato del prossimo avversario alla vigilia del match l’allenatore Emma Hayes. Sul sito ufficiale della società londinese si legge: “Valuto davvero questa squadra. Stanno migliorando ad ogni partita. Stanno bene senza palla, stanno bene seduti nella propria metà campo e attaccano nei momenti giusti ma non avranno paura di giocare. Questo sarà davvero un bel gioco. Per noi è importante che ogni singolo giocatore sia acceso. Vogliono un punto, quindi mi aspetto che giochino per un punto. Mi aspetto che si siedano e ci rendano le cose difficili. Difendono molto bene la loro scatola e sono ostinati. Siamo a casa davanti ai nostri tifosi e voliamo e siamo pieni di fiducia, ma li rispettiamo. Penso che diventeranno un grande giocatore nel gioco femminile”

Probabili formazioni

CHELSEA WOMEN (3-4-3): Berger; Bright, Carter, Eriksson; Reiten, Leupolz, Ingle, Cuthbert; Kirby, Kerr, Fleming. Allenatore: Hayes

JUVENTUS WOMEN (4-4-2): Peyraud-Magnin; Lenzini, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci, Pedersen, Zamanian, Bonansea; Girelli, Hurtig. Allenatore: Montemurro

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Chelsea – Juventus , valevole per Champions League Donne , verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. . Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero potranno vedere Chelsea – Juventus in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.