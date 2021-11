Wolfsburg – Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Wolfsburg – Juventus del 18 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 4a giornata delle Champions League Femminile 2021/2022

TORINO – Giovedì 18 novembre, alle ore 18.45, al “Wolfsburg Stadion”, si gioca Wolfsburg – Juventus, gara valida per la quarta giornata di Women’s Champions League. Le bianconere hanno giocato le ultime due partite nella cornice dell’Allianz Stadium che fino a ora ha fatto registrare il record italiano di spettatori per questa competizione. Nella prima partita, alla seconda giornata, le bianconere hanno perso 2-1 col Chelsea, mentre martedì scorso hanno evitato la sconfitta contro il Wolfsburg solo nei minuti di recupero grazie al gol del pari di Cristiana Girelli. Ciò significa che giovedì Wolfsburg e Chelsea saranno matematicamente qualificate con una vittoria mentre la Juventus volerà in Germania con un punto di distanza dal secondo posto occupato dalle tedesche e la necessità di ottenere un risultato positivo.

Considerando che la Juve non si è mai qualificata agli ottavi di questa competizione, le bianconere sono considerate outsider di un girone che contiene le due volte campionesse del Wolfsburg e le vice campionesse 2020/21 del Chelsea. La Juventus tuttavia si sta dimostrando più competitiva di quanto molti si aspettassero. La capitana Sara Gama ha detto: “Non abbiamo giocato il nostro miglior calcio, ma abbiamo recuperato un punto e questo è un bene per noi. Lotteremo fino alla fine cercando di raggiungere la qualificazione. Dobbiamo avere un approccio migliore e giocare un calcio migliore“. Nonostante gli sforzi europei, le bianconere non si sono fermate in campionato e, a Vinovo, nuovamente davanti ai tifosi, domenica scorsa hanno battuto 5-0 la Lazio in una gara senza storia: nona vittoria di fila in altrettante gare di Serie A- Quello dello scorso 9 novembre é stato l’unico precedente tra le due compagini. A dirigere il match sarà la spagnola Marta Huerta De Aza, coadiuvati dalle assistenti connazionali Guadalupe Porras Ayuso e Eliana Fernández González; quarto arbitro l’iberica Ainara Acevedo.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: WOLFSBURG - JUVENTUS (dalle ore 18.45) Giovedì 18 novembre dalle ore 18.45 le formazioni ufficiali, dalle 19.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI WOLFSBURG – Stroot dovrebbe rispondere con un 4-4-2 vecchio stile: Schult tra i pali e poker difensivo Hendrich, Wedemeyer, Janssen e Rauch. A centrocampo Wassmuth, Oberdorf, Lattweln e Knaak e coppia d’attacco Huth/Roord

QUI JUVENTUS – Joe Montemurro dovrebbe confermare lo stesso undici che ha giocato contro il Chelsea. Quindi, Peyraud-Magnin in porta e difesa a quattro composta da Lundorf, Gama, Salvai e Boattin. A centrocampo Rosucci, Pedersen e Cernoia; tridente offensivo formato da Bonansea, Girelli e da Hurtig.

Le probabili formazioni

WOLFSBURG WOMEN (4-4-2): Schult; Hendrich, Wedemeyer, Janssen, Rauch; Wassmuth, Oberdorf, Lattweln, Knaak; Huth, Roord. Allenatore: Tommy Stroot.

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci, Pedersen, Cernoia; Bonansea, Girelli, Hurtig. Allenatore: Montemurro.

Dove vedere la partita

L’incontro Wolfsburg – Juventus, valido per la quarta giornata della fase a girone della Women’s Champions League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero potranno vedere Empoli – Genoa in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.