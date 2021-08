Serie A, Juventus-Empoli: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Juventus-Empoli del 28 agosto 2021: incontro valido per la seconda giornata di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45.

TORINO – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Juventus ed Empoli nel match valido per la seconda giornata di Serie A 2021/2022. Per quanto concerne il capitolo formazioni alle ore 19.45 vi daremo gli schieramenti ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Empoli

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Morata, Dybala.. Allenatore: Allegri [UFFICIALE ALLE 19.45]

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Stulac, Haas; Bajrami, Bandinelli; Mancuso. Allenatore: Andreazzoli [UFFICIALE ALLE 19.45]