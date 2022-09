Juventus – Køge 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juventus – Køge di Mercoledì 28 settembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per le qualificazioni alla Champions League 2022-2023

ALESSANDRIA – Mercoledì 28 settembre, alle ore 20.30, allo Stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria., andrà in scena Juventus – Køge, gara di ritorno dell’ultimo spareggio prima della fase a gironi della Champions League Femminile. Si riparte dall’1-1 dell’andata. In caso di parità, si proseguirà ai tempi supplementari e poi, in caso di parità persistente, ai calci di rigore. Le bianconere sono arrivate a questo punto della competizione dopo aver superato il primo ostacolo rappresentato dal Racing Union con un agevole 4-0 grazie alle reti di Rosucci, Girelli, Caruso e Bonfantini in gol e battuto le israeliane del Kiryat Gat 3-1 con marcature di Cantore, Zamanian e Caruso. Il Køge, che ha vinto l’ultimo campionato danese femminile, è in testa alla classifica guida la classifica in patria con 18 punti ottenuti in sei gare: 15 i gol fatti e 3 quelli subiti. Nella scorsa edizione di Women’s Champions League, è approdato alla fase a gironi (nel Gruppo C con Barcellona, Arsenal e Hoffenheim) arrivando ultimo con 0 punti.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: JUVENTUS - KOGE 0-0 (1'T) PRIMO TEMPO 6' dall'altra parte palla lavorata dalla Carusa, cross dal fondo verso il primo palo dove Peyraud-Magnin anticipa Floe 5' ci prova quasi dal limite la Beerensteyn ma alza la mira 3' lancio in profondità per Beerensteyn ma troppo lungo e sfera che sfila sul fondo 1' traversone della Boattin per l'inserimento di Cernoia, in leggero ritardo e palla sul fondo Si parte con il calcio d'avvio battuto dalla Juventus in maglia bianconera Ci siamo! Juventus e Koge finalmente in campo, tutto pronto all'inizio del match! Montemurro nel 4-3-3 con il tridente d'attacco formato da Cernoia, Girelli e Beerensteyn mentre Randa-Boldt dovrebbe giocare con la sola Carusa in avanti e un 5-4-1 molto coperto, pronto a sfruttare le ripartenze e gli spazi che potrebbero concedere le avversarie Un saluto ai lettori di Calciomagazine e a tutti i tifosi della Juventus. Grande serata di calcio tutta al femminile con la gara di ritorno dellae bianconere contro le danesi del Køge. Dalle 20:30 seguiremo la partita che stabilirà chi entrerà a far parte della prossima Woman's Champions League 2022/23. TABELLINO JUVENTUS D (ITA): Peyraud-Magnin P., Beerensteyn L., Boattin L., Cernoia V., Girelli C., Grosso J., Gunnarsdottir S., Junge-Pedersen S., Lenzini M., Salvai C., Sembrant L.. A disposizione: Aprile R., Forcinella C., Bonansea B., Bonfantini A., Cantore S., Caruso A., Duljan E., Gama S., Lundorf M., Nilden A., Rosucci M., Zamanian A. Allenatore: Montemurro J..



KOGE D (DEN): Skiba B., Carusa K., Faerge E., Floe C., Jankovska S., Jans M., Marcussen B., Norheim A., Obaze I., Pokorny M., (Portiere), Svendsen S.. A disposizione: Andersen A., Sorensen F., Belisle M., Fauerholm Callesen A., Guldberg L., Kozlova N., Kramer C., Marcussen A., Nielsen M. U., Ostenfeld C. S., Stockmar Silje. Allenatore: Randa-Boldt S.. Reti: Ammonizioni: Recupero:

Formazioni ufficiali della partita

Le dichiarazioni di Joe Montemurro alla vigilia

“Stiamo bene, anche se ovviamente in questo momento bisogna fare i conti con un po’ di stanchezza. Oggi si sono allenate tutte, quindi fin qui direi che stanno bene. Caruso e Gunnarsdottir sono ok, per quanto riguarda Gama dovremo studiare il percorso migliore per il rientro. La gara d’andata ci ha confermato quello che sapevamo sul Køge: sono una squadra compatta che ha due o tre giocatrici di qualità che si esaltano quando attaccano in un certo modo. Nell’ultima gara, contro la terzultima in classifica, hanno affrontato la gara allo stesso modo in cui l’hanno affrontata contro di noi. In Danimarca abbiamo avuto il controllo del gioco e siamo riusciti a creare diverse occasioni, mi sembra un ottimo punto di partenza. Dovremo solo essere più brave a concretizzare e se scenderemo in campo con umiltà e consapevolezza potremo ottenere il risultato che vogliamo. Sentiamo la pressione e sappiamo che questa pressione è un privilegio. Noi ogni giorno lavoriamo per confrontarci con i migliori e vogliamo continuare a farlo”.

Le dichiarazioni di Cecilia Salvai alla vigilia

“Le partite di Champions League hanno sempre un sapore particolare, provi sensazioni che solo questo tipo di gare ti sanno dare e io mi sento molto fortunata a essere qui per presentare questo match. Sappiamo che sarà una partita importante, da dentro o fuori, e dobbiamo affrontarla con questa consapevolezza. In questo avvio di stagione abbiamo dovuto fare i conti con qualche problema fisico, ma abbiamo una base solida, un’identità definita e un modo di giocare chiaro, che conosciamo, e questo vale a prescindere da chi scende in campo. Nella gara d’andata il Køge non ci ha stupito, ma anzi ha confermato quello che ci aspettavamo. Una squadra compatta che sa attaccare molto bene. Domani dovremo essere brave a trovare gli spazi, a muovere il pallone per crearli e poi, quando ci sarà l’occasione, concretizzare. Forse proprio la concretizzazione delle tante occasioni create è quello che ci è mancato di più in questo periodo. Giocare ad Alessandria sarà un piacere perché permetterà a più tifosi di essere al nostro fianco e sostenerci. Loro saranno importanti! Sentiamo ovviamente la pressione di questa gara, ed è giusto ci sia. Ce la siamo meritata e dobbiamo viverla come stimolo per avere più coraggio, più determinazione, più voglia di vincere. Siamo pronte! Io sto bene, non sono ancora al 100%, ma l’ultima partita mi ha dato tanta fidicia. L’allenamento migliore in questi momenti sono le partite”.

Presentazione del match

QUI JUVENTUS – Montemurro dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Peyraud-Magnin in porta e una difesa a quattro composta al centro da Gama e Sembrant e sulle fasce da Lundorf e Boattin. A centro campo agiranno Caruso, Rosucci e Pedersen; tridente offensivo formato da Bonansea, Girelli e Cernoia.

QUI KOGE – Il Koge potrebbe scendere in campo col modulo 4-5-1 con Skiba tra i pali e con Faerge, Svendsen, Norheim e Obaze pronti a formare il blocco difensivo. Regista Jankovska, affiancato da Pokorny e Jans mentre sulle corsie esterne agiranno Marcussen e Floe Nielsen. Unica punta Carusa.

La probabile formazione della Juventus

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Sembrant, Boattin; Caruso, Rosucci, Pedersen; Bonansea, Girelli, Cernoia. Allenatore: Montemurro.

KOGE (4-5-1): Skiba; Faerge, Svendsen, Norheim, Obaze, Marcussen; Pokorny, Jankovska, Jans, Floe Nielsen; Carusa. Allenatore: Randa-Boldt.

Dove vedere la partita in tv e streaming

La gara sarà visibile in diretta sul canale YouTube della Juventus (con commento in inglese) e su Juventus TV.